El truco casero para remendar las remeras con agujeros rápido y fácil

En un video publicado en su perfil, Estela mostró el procedimiento paso a paso para solucionar este inconveniente de manera sencilla y efectiva. "Guardá estos trucos para tu ropa", expresó al inicio del clip, donde no solo explicó cómo reparar las prendas, sino que también incluyó otros dos consejos útiles para mantenerlas en buen estado.

¿Qué necesitás para reparar los agujeritos de las remeras? La usuaria explicó los materiales que necesitás para este truco simple y efectivo, ideal para restaurar tus prendas dañadas.

Los elementos son:

Embed - Mi sensación con este truco viral para rescatar serigrafías de las prendas de ropa, es que si mejora el aspecto de las mismas. No es la panacea, no todas las rajas desaparecen, pero quita las pequeñas y mejora las grandes. Eso sí, después de unos pocos lavados, la serigrafía vuelve al mismo estado en el que estaba. Así que: ¿Le damos el aprobado? ¿O le damos un suspenso? Yo le daría un aprobado raspado porque puede servir para sacarte de un apuro, o para alargar un poco más la vida de la prenda, de la camiseta en este caso. Pero tened en cuenta que no funciona igual de bien en todas las camisetas (lo he probado en varias con diferentes resultados) y que no dura demasiado. Añado que tengáis precaución, ya que aunque en general no va a decolorar las prendas, dependiendo el tejido y el teñido hay algunas en las que la acetona puede afectar. Y por supuesto hay que meter la prenda en la lavadora después de hacerlo, primero porque va a estar en contacto con la piel y segundo porque si le da el sol sin haber retirado la acetona, ahí sí que podemos tener problemas. Dicho esto ¿Qué nota le dais vosotros? #ordenencasa #ordenylimpiezaencasa #ordenylimpieza #hogardulcehogar #tipsdelimpieza #sostenible #reciclajetextil #doblado #arreglosderopa #trucoscaseros #hogar #tipsdehogar #comonuevo