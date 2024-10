El truco casero para sacarle el moho al lavarropas

El truco casero para limpiar a fondo el lavarropas

La influencer dejó en su descripción del video “Si a tu lavadora le ha salido moho, no te preocupes, con este truco lo eliminarás fácilmente y sin esfuerzo” y se convirtió tan rápido en viral que dejó actualmente 76 mil me gustas y un total de 500 comentarios. Muchas veces no nos damos cuenta, pero el mejor momento para realizarlo es cuando ya aparecen visibles esas señales.

La usuaria de Tik Tok explico lo siguiente:

Antes de realizarlo, hay que colocarse los guantes y empaparlos con lavandina o clor o. Con cuatro guantes en las manos sería suficiente y, si no se cuenta con ellos, se pueden usar otros trapos, lo fundamental es ponerse barbijo por el olor que se puede provocar.

Se deben poner en el sector que queda entre la goma y el tambor del lavarropas. Se tiene que colocar la goma exterior y se la deja actuar por dos horas.

Posteriormente, hay que sacar los trapos, para luego continuar la desinfección del mismo. A su vez, hay que tomar la tapa del jabón líquido o la del suavizante, para llenarla con vinagre de limpieza y, después, poner bicarbonato.

Para finalizar, se debe ingresar las dos tapas en el tambor junto con los trapos y activar el programa más corto que tenga nuestro lavarropas, para que lave con ese contenido.

Muchos usuarios agradecieron el contenido de la influencer, ya que el video 30 mil usuarios guardaron este truco casero.