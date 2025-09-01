El video del momento en que un chico de 15 años se desploma en un boliche de Quilmes

El amigo en cuestión fue identificado como Dylan P., apodado "El Panca", quien podría o no ser la persona que le facilitó a Camilo el DNI falso para que entrara al boliche sobre la calle Calchaquí, en Quilmes Oeste.

Ese joven todavía está prófugo, así que no se sabe qué rol jugó en el estado de Camilo.

La madre de la víctima señaló que Camilo le advirtió a Dylan que no le pegara más porque se "sentía mal", pero al joven de 18 años "no le importó y le siguió dando igual".

Camilo Quilmes

En su búsqueda por descubrir qué pasó con Camilo, sus padres ya pidieron las cámaras de seguridad del boliche y en las últimas horas se difundió una corta secuencia en la que se puede ver cuando se desploma en el piso.

Las imágenes cofirman la información de fuentes policiales sobre que el adolescente se descompensó dentro del boliche y fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde llegó sin vida. "Cayó desplomado, muerto. Lo levantaron y lo tiraron a una ambulancia como a un perro. En el Hospital El Cruce no lo quisieron recibir y cuando llegó al Evita Pueblo ya estaba fallecido", señaló su papá.