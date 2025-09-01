El video del momento en que un chico de 15 años se desploma en un boliche de Quilmes
La familia de Camilo informó que un conocido del adolescente "le estuvo pegando cachetazos toda la noche" dentro del local de Quilmes donde colapsó y murió.
Camilo Isabella Valenzi, de 15 años, murió el sábado pasado tras desplomarse en el piso del boliche Club XXI, ubicado en Quilmes, provincia de Buenos Aires. La adolescente busca desde entonces pistas y testigos que ayuden a esclarecer las circunstancias de su deceso, que todavía son un misterio.
El cuerpo de Camilo fue trasladado a una morgue judicial para una autopsia en la que se determinó que justo antes de morir padecía una hemorragia digestiva y una úlcera gástrica. También se supo que el adolescente sufría convulsiones, y de hecho ese dato podría ser relevante para el fiscal Jorge Saizar, de la UFI No 5 de Quilmes, que quedó a cargo de la causa tras la intervención de la fiscal Sandra López, de la UFI N°2 de Berazategui.
Por ahora la justicia no considera que Camilo haya sido víctima de un homicidio, pero sus padres, Miguel y Yésica, insisten en que algo más pasó dentro del boliche entre su hijo y el joven de 18 años con el que había entrado.
"Ahora me llaman testigos que ese amigo le estuvo pegando cachetazos toda la noche, en la cabeza, en la nuca. Hubo una discusión y luego se armó como una pelea más fuerte, le sacó una campera y le siguió pegando", relató este Miguel en declaraciones reproducidas por el matutino.
El amigo en cuestión fue identificado como Dylan P., apodado "El Panca", quien podría o no ser la persona que le facilitó a Camilo el DNI falso para que entrara al boliche sobre la calle Calchaquí, en Quilmes Oeste.
Ese joven todavía está prófugo, así que no se sabe qué rol jugó en el estado de Camilo.
La madre de la víctima señaló que Camilo le advirtió a Dylan que no le pegara más porque se "sentía mal", pero al joven de 18 años "no le importó y le siguió dando igual".
En su búsqueda por descubrir qué pasó con Camilo, sus padres ya pidieron las cámaras de seguridad del boliche y en las últimas horas se difundió una corta secuencia en la que se puede ver cuando se desploma en el piso.
Las imágenes cofirman la información de fuentes policiales sobre que el adolescente se descompensó dentro del boliche y fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde llegó sin vida. "Cayó desplomado, muerto. Lo levantaron y lo tiraron a una ambulancia como a un perro. En el Hospital El Cruce no lo quisieron recibir y cuando llegó al Evita Pueblo ya estaba fallecido", señaló su papá.
