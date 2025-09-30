Empleadas domésticas: qué montos corresponden en octubre 2025 para el básico por convenio

Primera categoría:

Supervisor/a (que coordina y controla las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo).

Con retiro:

Hora: $3683,21

Mensual: $459.471,73

Sin retiro:

Hora: $4034,05

Mensual: $511.800,22

Segunda categoría:

Personal para tareas específicas (cocinero/a, o cualquier puesto que requiera especial idoneidad del personal para realizar la tarea).

Con retiro:

Hora: $3487,00

Mensual: $426.875,19

Sin retiro:

Hora: $3822,91

Mensual: $475.184,56

Tercera categoría:

Caseros/as (personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo).

Hora: $3293,99

Mensual: $416.485,63

Cuarta categoría:

Asistencia y cuidado de personas (quienes cumplen tareas de asistencia y cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes o adultos mayores).

Con retiro:

Hora: $3293,99

Mensual: $416.485,63

Sin retiro:

Hora: $3683,21

Mensual: $464.129,59

Quinta categoría:

Personal para tareas generales (incluye la prestación de servicios de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y cualquier tarea típica del hogar).

Con retiro:

Hora $3052,99

Mensual: $374.541,36

Sin retiro:

Hora: $3293,99

Mensual: $416.485,63