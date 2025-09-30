Empleadas domésticas: qué montos corresponden en octubre 2025 para el básico por convenio
Todas las categorías del personal doméstico están desactualizadas, pero sirven de referencia para aplicar los porcentajes de aumentos para salarios en blanco.
Los salarios de octubre para el personal de casas particulares -a pagarse en noviembre- quedaron prácticamente idénticos a los percibidos en septiembre, dado que la grilla acordada entre las organizaciones que nuclean a las empleadas domésticas y homologada por el Ministerio de Trabajo en julio de 2025.
Justamente desde mediados de año se pagó un bono en tramos pero no se aplicaron aumentos formales, y la grilla actual está por debajo del millón de pesos que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que precisa una familia tipo para no caer en la pobreza.
La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) publicó en julio de este año la grilla que sigue vigente y que regirá los salarios de octubre, además del pago de un bono a cuenta del empleador.
Ese bono se paga en octubre a las empleadas domésticas de acuerdo a las horas trabajadas en una casa:
- De 0 a 12 horas: $ 4.000
- De 12 a 16 horas: $ 6.000
- Más de 16 horas y personal sin retiro: $ 9.500
Primera categoría:
Supervisor/a (que coordina y controla las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo).
Con retiro:
Hora: $3683,21
Mensual: $459.471,73
Sin retiro:
Hora: $4034,05
Mensual: $511.800,22
Segunda categoría:
Personal para tareas específicas (cocinero/a, o cualquier puesto que requiera especial idoneidad del personal para realizar la tarea).
Con retiro:
Hora: $3487,00
Mensual: $426.875,19
Sin retiro:
Hora: $3822,91
Mensual: $475.184,56
Tercera categoría:
Caseros/as (personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo).
Hora: $3293,99
Mensual: $416.485,63
Cuarta categoría:
Asistencia y cuidado de personas (quienes cumplen tareas de asistencia y cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes o adultos mayores).
Con retiro:
Hora: $3293,99
Mensual: $416.485,63
Sin retiro:
Hora: $3683,21
Mensual: $464.129,59
Quinta categoría:
Personal para tareas generales (incluye la prestación de servicios de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y cualquier tarea típica del hogar).
Con retiro:
Hora $3052,99
Mensual: $374.541,36
Sin retiro:
Hora: $3293,99
Mensual: $416.485,63
