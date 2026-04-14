EN VIVO: Comenzó un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tras la anulación del anterior

El pedido de la defensa de Leopoldo Luque en el segundo juicio por Maradona que fue rechazado
En el inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona, uno de los primeros planteos generó un intenso debate: la posibilidad de transmitir en vivo todas las audiencias. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro resolvió rechazar esa solicitud y limitar la difusión únicamente a instancias específicas del proceso, como los lineamientos iniciales, los alegatos finales y la lectura del veredicto.
El pedido había sido impulsado por el abogado Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque. Durante su intervención, argumentó: “¿Cuál es la necesidad de poner interlocutores entre el público y lo que sucede en esta audiencia? pongamos cámaras. Esto le va a permitir a los imputados imponer su versión de manera pública”.
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