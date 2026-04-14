EN VIVO: Comenzó un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tras la anulación del anterior

Live Blog Post

“Abandonaron a su suerte a Maradona condenándolo a la muerte”, dijo la Fiscalía

El fiscal Patricio Ferrari comenzó con los lineamientos de apertura en representación al Ministerio Público Fiscal asegurando que el Diez fue víctima de un “grupo de improvisados” que no hizo “nada” para evitar su fallecimiento.

“El grupo de improvisados que tengo aquí a la derecha, que son los imputados, habiendo asumido cada uno de ellos su rol e incumpliendo todos los deberes de su cargo, colocaron una serie de factores que incrementaron notoriamente el riesgo por encima del permitido (en Diego)”, comenzó diciendo el fiscal.

Y siguió: “Sin todas las omisiones que cometieron no hubiese ocurrido el final: la muerte de Diego Maradona, a causa de una insuficiencia cardíaca con un edema de pulmón, caracterizado por la presencia de más de 3 litros de agua en el abdomen. En ese contexto, todos los imputados abandonaron a su suerte a Diego Maradona condenándolo a la muerte”.