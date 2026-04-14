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EN VIVO: Comenzó un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tras la anulación del anterior

EN VIVO: Comenzó un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tras la anulación del anterior
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Diego Maradona

Con un tribunal renovado, decenas de testigos y todas las pruebas a foja cero, se inicia un proceso clave para esclarecer responsabilidades en el fallecimiento del ídolo argentino.

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Este martes dará inicio el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, en un contexto atravesado por la expectativa de la familia, la atención pública y la necesidad de encaminar un proceso judicial que quedó marcado por un escándalo sin precedentes. Luego de la nulidad del primer debate, todo lo actuado anteriormente quedó sin efecto, lo que implica que esta nueva instancia comenzará desde cero, tanto en testimonios como en presentación de pruebas.

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Todo lo que tenés que saber MINUTO A MINUTO sobre el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

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El pedido de la defensa de Leopoldo Luque en el segundo juicio por Maradona que fue rechazado

En el inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona, uno de los primeros planteos generó un intenso debate: la posibilidad de transmitir en vivo todas las audiencias. Sin embargo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro resolvió rechazar esa solicitud y limitar la difusión únicamente a instancias específicas del proceso, como los lineamientos iniciales, los alegatos finales y la lectura del veredicto.

El pedido había sido impulsado por el abogado Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque. Durante su intervención, argumentó: “¿Cuál es la necesidad de poner interlocutores entre el público y lo que sucede en esta audiencia? pongamos cámaras. Esto le va a permitir a los imputados imponer su versión de manera pública”.

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“Abandonaron a su suerte a Maradona condenándolo a la muerte”, dijo la Fiscalía

El fiscal Patricio Ferrari comenzó con los lineamientos de apertura en representación al Ministerio Público Fiscal asegurando que el Diez fue víctima de un “grupo de improvisados” que no hizo “nada” para evitar su fallecimiento.

“El grupo de improvisados que tengo aquí a la derecha, que son los imputados, habiendo asumido cada uno de ellos su rol e incumpliendo todos los deberes de su cargo, colocaron una serie de factores que incrementaron notoriamente el riesgo por encima del permitido (en Diego)”, comenzó diciendo el fiscal.

Y siguió: “Sin todas las omisiones que cometieron no hubiese ocurrido el final: la muerte de Diego Maradona, a causa de una insuficiencia cardíaca con un edema de pulmón, caracterizado por la presencia de más de 3 litros de agua en el abdomen. En ese contexto, todos los imputados abandonaron a su suerte a Diego Maradona condenándolo a la muerte”.

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Así llegó Leopoldo Luque al nuevo juicio por Maradona

El inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo uno de sus momentos más intensos con la llegada de Leopoldo Luque a los tribunales de San Isidro, en una escena cargada de tensión, empujones y una fuerte presencia mediática. Desde temprano, el lugar estuvo colmado de cámaras, cronistas y curiosos que aguardaban el ingreso de uno de los siete imputados en la causa.

La expectativa era máxima y quedó reflejada en el caótico arribo del médico, quien se convirtió rápidamente en el centro de todas las miradas. El ingreso de Luque se dio en medio de gritos y forcejeos, con periodistas intentando obtener alguna declaración en el comienzo de un proceso clave para determinar las responsabilidades por la muerte del ídolo argentino.

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Insólito momento: corridas y violenta pelea en la calle en la previa al juicio por la muerte de Maradona

Lo que realmente sucedía era una fuerte discusión entre dos mujeres que terminó escalando a una agresión física en plena vía pública. El contexto contribuyó a la confusión. En ese momento se esperaba la llegada de Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en la causa, lo que había generado una gran concentración de personas, entre curiosos, fanáticos y medios de comunicación.

“Nosotros supusimos que se trataba del ingreso de Leopoldo Luque, que es la persona a la que están esperando muchos maradonianos para increpar”, relató el periodista desde el lugar. En medio de ese clima cargado, la pelea entre las dos mujeres se volvió cada vez más violenta. Según el testimonio en vivo, una de ellas arrojó un termo contra la otra, provocándole una lesión.

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Fernando Burlando anticipa un fallo cercano: "Es inminente una condena"

“Evitar dilaciones: venimos con ese objetivo. Vamos a tratar de componer y oponernos a todo planteo obstructivo o dilatorio”, afirmó, marcando la postura de la querella frente a cualquier intento de demorar el juicio.

burlando

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Así llegaba Verónica Ojeda al inicio del nuevo juicio por la muerte de Maradona

Llegó minutos antes de las 10 de la mañana, acompañada por su pareja y abogado, Mario Baudry, quien además actúa como querellante en la causa.

Al arribar al lugar, Ojeda dialogó brevemente con la prensa y explicó por qué su hijo Dieguito Fernando no estará presente en la audiencia de hoy. “Dieguito está en casa, decidimos entre todos que hoy no tiene que estar. Por derecho debería, pero por todas las circunstancias que pasaron estos meses con él, decidimos no traerlo. Él quería venir”, señaló.

veronica ojeda

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El mensaje cargado de emoción de Gianinna Maradona antes del nuevo juicio por Diego

En ese contexto, la hija del exfutbolista decidió expresarse públicamente apenas unas horas antes del inicio de la primera audiencia, dejando en claro su estado emocional. “Estamos más cerca, es mañana. Te amo”, escribió en una historia de Instagram que acompañó con una imagen junto a su padre, en la que se los ve compartiendo un momento íntimo frente al mar.

gianinna maradona

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Por qué se anuló el primer juicio

Uno de los puntos centrales que marca este nuevo comienzo es la anulación total del juicio anterior, que se llevó adelante en el TOC N° 3. Tras más de 20 audiencias y 44 testigos, el proceso fue invalidado luego de que se descubriera que la jueza Julieta Makintach permitió la grabación de un documental sin consentimiento de las partes. Este hecho derivó en su destitución y en la necesidad de reiniciar todo el procedimiento.

La consecuencia directa de esa nulidad es que ningún testimonio previo tendrá valor en esta instancia. Los declarantes deberán volver a presentarse y no podrán ser confrontados con lo que dijeron anteriormente. Lo mismo ocurrirá con las pruebas, que deberán ser incorporadas nuevamente. Este escenario abre la puerta a nuevas estrategias tanto de las querellas como de las defensas, en un juicio que vuelve a comenzar pero con una carga simbólica aún mayor.

julieta makintach
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Quiénes son los acusados por la muerte del Diez

Entre los acusados se encuentran el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y otros integrantes del equipo que estuvo a cargo de la atención del ex futbolista. Todos llegan en libertad al juicio, mientras que la enfermera Dahiana Madrid enfrentará un proceso aparte bajo la modalidad de juicio por jurados, aún sin fecha definida. La acusación sostiene que “el actuar del equipo de salud a cargo que atendía a Diego Armando Maradona fue inadecuado, deficiente y temerario”.

carlos diaz luque cosachov
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Cómo será el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

El juicio se desarrollará en los tribunales de San Isidro, específicamente en la sala principal del primer piso, escenario de causas emblemáticas en la historia judicial argentina. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, estará a cargo de conducir un proceso que tendrá como imputados a siete profesionales de la salud acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Las audiencias se realizarán dos veces por semana, los martes y jueves, en jornadas que se extenderán desde las 10 hasta las 17. De una lista inicial que superaba los 200 testigos, finalmente se acordó la declaración de 92 personas, entre familiares, profesionales médicos, efectivos policiales y allegados al entorno del “Diez”. Este volumen de testimonios refleja la complejidad del caso y la cantidad de elementos que deberán analizarse para llegar a una resolución.

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