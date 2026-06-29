Encontraron más de 20 granadas antitanque activas en Monte Grande y las hicieron estallar
Las hicieron estallar de manera controlada en el Eco Punto 1 de Monte Grande, en el municipio bonaerense de Esteban Echeverría.
La policía de la provincia de Buenos Aires hizo estallar en la madrugada de este lunes más de 20 granadas antitanques activas que habían sido encontradas em un predio perteneciente al municipio de Esteban Echeverría. Todo comenzó el domingo por la tarde cuando vecinos alertaron a las autoridades locales sobre la presencia de una misteriosa caja de madera de color verde en el cruce de las calles Maipú y Cristóbal Colón, en inmediaciones del predio municipal Eco Punto 1 de Monte Grande.
Una vez en el lugar, agentes de la Comisaría 1a de Monte Grande verificaron que dentro de la caja había un total de 24 granadas antitanque de 62 milímetros listas para ser detonadas.
Frente a ello se solicitó de inmediato la presencia de personal de la División Explosivos de la Policía Bonaerense y de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría, que por orden del juez Sebastián Garber, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Lomas de Zamora, procedieron a la desactivación de los explosivos mediante detonaciones controladas.
Según consignó El Diario Sur el procedimiento se realizó durante la madrugada de este lunes y fue de a cuatro granadas por vez.
Hasta el momento, se desconoce cómo las granadas llegaron hasta el lugar del hallazgo y el juez Garber dispuso una serie de medidas en su intento por determinar el origen de los explosivos y los responsables de haberlos dejado a la intemperie.
Un mes atrás, un grupo de operarios que realizaba trabajos de refacción en un departamento de Riobamba al 1200, en el barrio porteño de Recoleta, hallaron una granada de mano activa, lo que motivó un rápido despliegue de seguridad y la intervención del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad.
El hallazgo ocurrió cuando los trabajadores advirtieron la presencia del artefacto mientras removían materiales en el interior de la vivienda. Ante la situación, dieron aviso inmediato al 911, lo que permitió la llegada de los equipos especializados en pocos minutos.
Los expertos en explosivos verificaron la existencia de la granada y activaron el protocolo de emergencia correspondiente. El sector fue aislado mientras los agentes realizaban las primeras pericias para descartar riesgos adicionales en el edificio.
La granada fue retirada del lugar y posteriormente detonada de manera controlada.
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