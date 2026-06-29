Encontraron más de 20 granadas antitanque activas en Monte Grande y las hicieron estallar

Según consignó El Diario Sur el procedimiento se realizó durante la madrugada de este lunes y fue de a cuatro granadas por vez.

policia bonaerense

Hasta el momento, se desconoce cómo las granadas llegaron hasta el lugar del hallazgo y el juez Garber dispuso una serie de medidas en su intento por determinar el origen de los explosivos y los responsables de haberlos dejado a la intemperie.

Un mes atrás, un grupo de operarios que realizaba trabajos de refacción en un departamento de Riobamba al 1200, en el barrio porteño de Recoleta, hallaron una granada de mano activa, lo que motivó un rápido despliegue de seguridad y la intervención del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad.

El hallazgo ocurrió cuando los trabajadores advirtieron la presencia del artefacto mientras removían materiales en el interior de la vivienda. Ante la situación, dieron aviso inmediato al 911, lo que permitió la llegada de los equipos especializados en pocos minutos.

Los expertos en explosivos verificaron la existencia de la granada y activaron el protocolo de emergencia correspondiente. El sector fue aislado mientras los agentes realizaban las primeras pericias para descartar riesgos adicionales en el edificio.

La granada fue retirada del lugar y posteriormente detonada de manera controlada.