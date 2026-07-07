Encontraron a Tiago Alderete en Tucumán: estaba desaparecido desde el sábado y fue hallado sano y salvo
La noticia fue comunicada por sus familiares a través de un mensaje en el que agradecieron el acompañamiento recibido durante las últimas horas.
Luego de horas de intensa preocupación, la familia de Tiago Valentín Alderete confirmó que el adolescente de 17 años fue encontrado en buen estado de salud en San Miguel de Tucumán.
Thiago era buscando desde el sábado 4 de julio tras desaparecer luego de abordar un Uber Moto en Las Talitas, una experiencia nueva para él porque estaba acostumbrado a manejarse en colectivo para ir a sus múltiples actividades en la iglesia. En el templo confirmaron que nunca llegó a destino.
La desaparición del joven había generado una fuerte preocupación luego de que se conociera que el adolescente nunca llegó al destino al que se dirigía. Durante la investigación, la familia incluso había logrado acceder a su teléfono celular y obtenido una posible ubicación, dato que se sumó a las tareas de búsqueda realizadas por las autoridades.
El abogado Ariel Brito reveló que este lunes la familia se reunió con el auxiliar fiscal Alejandro Vallejos, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, tras lograr que la denuncia impactara en el sistema judicial de Tucumán.
Finalmente, la noticia más esperada llegó horas mas tarde, cuando la familia de Thiago confirmó que el joven fue encontrado sano y salvo, llevando tranquilidad a todos quienes siguieron de cerca el caso. Aunque no dieron detalles de qué le sucedió al adolescente durante las horas que no se supo de su paradero.
El agradecimiento de la familia
En un comunicado difundido tras el hallazgo, los familiares expresaron su alivio y destacaron el apoyo recibido durante la búsqueda.
"Queremos informar que el hermano de Talito ya apareció y, gracias a Dios, se encuentra bien. Agradecemos de corazón a todas las personas que difundieron la publicación, compartieron la información y se preocuparon durante estas horas. Su ayuda y solidaridad fueron muy importantes. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por estar presentes en este momento", señalaron.
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