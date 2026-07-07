Encontraron a Tiago Alderete en Tucumán: estaba desaparecido desde el sábado y fue hallado sano y salvo

El agradecimiento de la familia

En un comunicado difundido tras el hallazgo, los familiares expresaron su alivio y destacaron el apoyo recibido durante la búsqueda.

"Queremos informar que el hermano de Talito ya apareció y, gracias a Dios, se encuentra bien. Agradecemos de corazón a todas las personas que difundieron la publicación, compartieron la información y se preocuparon durante estas horas. Su ayuda y solidaridad fueron muy importantes. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por estar presentes en este momento", señalaron.