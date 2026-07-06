Rescataron a ocho mujeres víctimas de una red de trata de personas que operaba en Buenos Aires y Tucumán

Al ser un caso de trata de personas, la causa pasó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello, con la intervención de la Secretaría Nº 13, cuyo titular es Santiago Maldonado.

Casanello ordenó siete allanamientos: dos en Villa Tesei, uno en Castelar, tres en Palermo y uno en Yerba Buena (Tucumán).

En esos operativos se secuestraron celulares, notebooks, cuadernos con anotaciones pertinentes a la causa y otros dispositivos y tarjetas SIM, pero además se logró localizar y rescatar a ocho mujeres que estaban recluidas a merced del grupo.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA atraparon así a dos mujeres colombianas y una argentina, y a dos hombres venezolanos que trabajaban juntos para captar y explotar a las víctimas.