Rescataron a ocho mujeres víctimas de una red de trata de personas que operaba en Buenos Aires y Tucumán
Efectivos policiales detuvieron a tres mujeres y dos hombres acusados de integrar una banda que captaba víctimas con fines de explotación sexual.
La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en las últimas horas a tres mujeres y dos hombres acusados de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba entre la provincia de Tucumán y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el operativo fueron rescatadas ocho víctimas.
El caso salió a la luz en agosto de 2025, cuando personal del Departamento Trata de Personas de la PFA divisó una secuencia sospechosa en la Terminal de Ómnibus de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires: dos mujeres se bajaron de un micro recién llegado de Tucumán, y una de ellas figuraba como buscada por sus familiares en una denuncia por averiguación de paradero.
Las dos mujeres quedaron demoradas en el marco del Protocolo de Alerta Temprana, y en las entrevistas que les hicieron en Retiro quedó en evidencia que el episodio era un eslabón de una cadena de trata de personas: la mujer que era buscada por su familia en Tucumán había sido trasladada a Buenos Aires bajo el pretexto de una oferta de trabajo.
Ocho víctimas rescatadas, cinco victimarios detenidos
Los efectivos policiales secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos que las mujeres tenían con ellas y desandaron el camino de las comunicaciones entre los miembros de la banda con la ayuda de tecnología como el "Agente Revelador Digital".
Por ejemplo, fue posible identificar a una mujer que hacía las veces de captadora ofreciendo oportunidades laborales a mujeres en situaciones vulnerables sólo para después llevarlas a departamentos de alquiler temporal en el AMBA donde eran obligadas a la actividad sexual, informó el sitio Infobae.
Al ser un caso de trata de personas, la causa pasó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello, con la intervención de la Secretaría Nº 13, cuyo titular es Santiago Maldonado.
Casanello ordenó siete allanamientos: dos en Villa Tesei, uno en Castelar, tres en Palermo y uno en Yerba Buena (Tucumán).
En esos operativos se secuestraron celulares, notebooks, cuadernos con anotaciones pertinentes a la causa y otros dispositivos y tarjetas SIM, pero además se logró localizar y rescatar a ocho mujeres que estaban recluidas a merced del grupo.
Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA atraparon así a dos mujeres colombianas y una argentina, y a dos hombres venezolanos que trabajaban juntos para captar y explotar a las víctimas.
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