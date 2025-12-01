Entradera y robo en San Martín: se llevaron hasta las medallas de un veterano de Malvinas

“Se llevaron una computadora, una PlayStation, una GoPro, perfumes y las medallas de mi papá, que eso es lo más triste porque no tiene valor monetario, pero para nosotros es super importante. Es algo sentimental. Cuando mi papá vio eso se puso mal", agregó.

Robo a un veterano de Malvinas en San Martín: son menores, están identificados y amenazaron a la familia

“Lo que a uno le da más bronca es que eran seis menores. Logré identificarlos e hicimos la denuncia. Cuando hice públicas las imágenes empecé a recibir amenazas a través de las redes sociales. Me decían que me iban a llenar de tiros a mi y a mi familia, que nos cuidáramos. Presenté todo a la Justicia para que puedan hacer algo”, relató la joven en diálogo con C5N.

“Algunos de los chicos son de Loma Hermosa, otros son de una villa que se llama Loyola, de Podestá", detalló.

Además, la joven sostuvo que luego del robo vio "fotos de los chicos que estaban ofreciendo las cosas en internet". "Amplié la denuncia en la Justicia, todavía no se hizo el allanamiento y hasta me llegaron a decir que los chicos estaban prófugos", contó.

"Dicen que este tipo de hechos suele ser como una especie de entrega o estudio que hacen al saber que en la casa quizás no hay nadie. Esto es algo que está pasando en el barrio. Al otro día, en Chacabuco y Lavalle atraparon a cuatro que estaban saliendo de una casa porque los identificaron por las cámaras”, agregó al respecto.