Entradera y robo en San Martín: se llevaron hasta las medallas de un veterano de Malvinas
Seis delincuentes le desvalijaron la casa a un matrimonio. Todos son menores de edad, están identificados, pero siguen prófugos.
Un vetearon de Malvinas sufrió un violento robo en su casa de la localidad bonaerense de Billinghurst, partido de General San Martín, donde un grupo de seis delincuentes menores de edad le robaron varias pertenencias, entre ellas, medallas que había obtenido por su labor en la guerra de Malvinas. Su hija hizo la denuncia, publicó los videos y recibió amenazas de muerte.
El hecho ocurrió el sábado, cuando los seis delincuentes encapuchados saltaron desde una medianera hacia un pasillo e ingresaron a la casa tras romper las rejas de una ventana. Toda la secuencia quedó registrada en un video.
Al momento del hecho, Rafael, de 63 años, y su esposa Patricia, se encontraban de vacaciones en la costa atlántica, pero fueron alertados por una vecina que notó que el portón de ingreso a la casa estaba abierto. Ante esta situación, el matrimonio dio aviso a su hija Estefanía para que llamara a la policía. Sin embargo, para cuando los efectivos llegaron al lugar, los delincuentes ya se habían dado a la fuga.
“Me encontré con que la casa estaba hecha un desastre, estaba todo roto y revuelto”, describió la hija del matrimonio. Además de las medallas de la guerra de Malvinas, los ladrones se llevaron joyas, electrodomésticos y objetos personales de las víctimas.
Según relató, el robo se llevó a cabo en varias etapas: "A la madrugada entraron con un criquet, abrieron la ventana y con la linterna de los celulares se fijaron si había gente. Estuvieron adentro un buen rato, se fueron y después volvieron dos veces más”. Antes de poder ingresar por última vez, los delincuentes habían dejado un televisor y otros electrodomésticos arriba de un colchón con la idea de regresar más tarde y llevárselos.
“Se llevaron una computadora, una PlayStation, una GoPro, perfumes y las medallas de mi papá, que eso es lo más triste porque no tiene valor monetario, pero para nosotros es super importante. Es algo sentimental. Cuando mi papá vio eso se puso mal", agregó.
Robo a un veterano de Malvinas en San Martín: son menores, están identificados y amenazaron a la familia
“Lo que a uno le da más bronca es que eran seis menores. Logré identificarlos e hicimos la denuncia. Cuando hice públicas las imágenes empecé a recibir amenazas a través de las redes sociales. Me decían que me iban a llenar de tiros a mi y a mi familia, que nos cuidáramos. Presenté todo a la Justicia para que puedan hacer algo”, relató la joven en diálogo con C5N.
“Algunos de los chicos son de Loma Hermosa, otros son de una villa que se llama Loyola, de Podestá", detalló.
Además, la joven sostuvo que luego del robo vio "fotos de los chicos que estaban ofreciendo las cosas en internet". "Amplié la denuncia en la Justicia, todavía no se hizo el allanamiento y hasta me llegaron a decir que los chicos estaban prófugos", contó.
"Dicen que este tipo de hechos suele ser como una especie de entrega o estudio que hacen al saber que en la casa quizás no hay nadie. Esto es algo que está pasando en el barrio. Al otro día, en Chacabuco y Lavalle atraparon a cuatro que estaban saliendo de una casa porque los identificaron por las cámaras”, agregó al respecto.
