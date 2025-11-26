Se entregó el segundo ladrón acusado del robo a la casa de Valeria Mazza: tiene 18 años
El sospechoso tiene 18 años y se presentó en una comisaría de manera voluntaria. Por el hecho todavía hay tres prófugos.
A una semana del robo a la casa de Valeria Mazza en el partido bonaerense de San Isidro ya son dos los detenidos. En las últimas horas, un segundo sospechoso se entregó por voluntad propia ante las autoridades policiales. Por el hecho, quedan tres delincuentes prófugos.
El sospechoso fue identificado como Fabrizio Rosales, de 18 años, quien se presentó este miércoles en la Comisaría 4° de la localidad bonaerense de Martínez acompañado por su madre y un abogado. El adolescente fue detenido inmediatamente.
Fuentes del caso indicaron que el sospechoso no tiene antecedentes y que decidió entregarse luego de que se conocieran los videos de las cámaras de seguridad de la zona, que lo registran cuando llegaba a la vivienda de la modelo, según reveló Infobae.
El asalto ocurrió el miércoles de la semana pasada cerca de las 12.30 en la calle Monte Grande al 1500, pleno barrio Las Barrancas, donde tres delincuentes ingresaron con intenciones de cometer un robo, mientras que otros dos se quedaron afuera. En cuestión de minutos, los asaltantes saltaron el portón y accedieron a la casa.
Adentro de la vivienda se encontraba la hija de Mazza junto a una amiga, quienes advirtieron la maniobra y comenzaron a gritar. Ante esta situación, los delincuentes se dieron a la fuga, sustrayendo únicamente una mochila que dejaron abandonada a los pocos metros.
Fueron las imágenes de las cámaras de seguridad lo que permitió identificar a los cinco ladrones: todos tienen entre 17 y 19 años.
Robo a Valeria Mazza: los macabros antecedentes del primer detenido
El lunes se entregó el primero de los delincuentes. Se trata de un adolescente de 17 años identificado por sus iniciales P.A.: tenía un pedido de captura vigente por continuas detenciones, homicidios, fugas y macabros antecedentes, según detallaron fuentes policiales al mencionado medio.
El 20 de junio de 2023, cuando tenía 15 años, el delincuente baleó a Fabricio Aranda, de 18, en el abdomen. La víctima murió un mes y medio después. Por ese caso, la policía allanó la casa del acusado y encontraron tres armas de fuego, pero era inimputable por su edad.
El 12 de agosto de 2024 terminó de cumplir una medida de seguridad restrictiva de la libertad para niños inimputables. Solamente dos meses después ya tenía otra causa por el robo de un coche. A esta le siguieron una por encubrimiento, otra más por robo automotor y una por tenencia de armas.
Su arresto se solicitó en febrero de 2025 y fue alojado con prisión preventiva por los dos robos y el encubrimiento en un centro de detención juvenil de Malvinas Argentinas. Pero el 16 de mayo se fugó.
El 26 de agosto fue detenido otra vez tras cometer un nuevo intento de homicidio en la localidad de El Talar. La víctima fue un hombre de 28 años que recibió disparos en el abdomen, la pelvis, una de sus rodillas y las piernas.
Por ese hecho, el delincuente fue detenido en el centro de menores de Lomas de Zamora, de donde logró fugarse otra vez el 12 de septiembre. Dese ese día pesaba sobre él un pedido de captura.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario