Video: una vecina se cansó de que la acosaran y escrachó a un grupo de mecánicos
La mujer registró con su celular los comentarios fuera de lugar que recibía cada mañana y publicó el video, generando repudio y pedidos de sanción para los responsables.
Una vecina de Villa Luzuriaga decidió exponer el acoso callejero que sufría cada mañana mientras esperaba el colectivo frente a un taller mecánico. Según contó, varios técnicos le dirigían comentarios fuera de lugar mientras esperaba el transporte público.
Cansada de la situación, tomó su celular, grabó lo que ocurría a través de la reja y compartió el video en las redes sociales. La publicación no tardó en viralizarse y generó una ola de repudio entre vecinos y usuarios.
En medio del escándalo, trascendió que el hecho tuvo lugar frente al Renault Minuto de Villa Luzuriaga, lo que desató reclamos y solicitaron que la empresa tome medidas y sancione a los responsables.
Por su parte, la víctima expresó: "Se creen vivos porque una no puede ver desde afuera. Siempre tuve ganas de hacer esto, lo que no creí era que hoy me iba a animar a ubicarlos para que se dejen de joder conmigo y con cualquier mujer".
"Solo pido respeto, nada más", concluyó.
