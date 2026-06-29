Entró a un hotel, estaba su esposa y le disparó al que la acompañaba

Con el paso de las horas medios del Chaco detallaron la operación de Argañara antes de llegar al hotel: el hombre rastreó el celular de su novia y una vez que la localizó se subió a su moto y fue a su encuentro.

Argañaraz llegó a las 10.30 de la mañana al hotel, se bajó de su moto y enseguida reconoció el auto de Aranda, su oponente. Con esa confirmación revisó cuarto por cuarto hasta que encontró a la pareja, y ejecutó el ataque y la huida en menos de 50 segundos, sin hacer declaraciones.

Por el momento las autoridades no dieron con pistas que permitan ubicar al acusado por el tiroteo, pero las imágenes fueron difundidas en un intento por encontrarlo.

Detuvieron a una mujer por el crimen de un jubilado

Mientras tanto, la Justicia del Chaco intenta esclarecer el asesinato de un hombre de 64 años que fue apuñalado en su domicilio de Pampa del Indio.

La víctima fue identificada como Miguel Valentín Ramírez, cuyo cuerpo fue encontrado de las 10.30 del martes pasado en su domicilio del barrio Eva Perón gracias a que sus vecinos llamaron a la policía porque llevaban un tiempo sin verlo.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal de General San Martín, desde donde ordenaron la detención de una mujer de 28 años en conexión con el crimen.