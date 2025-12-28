Escándalo en el Nahuel Huapi: camionero fue filmado vandalizando las rocas del Valle Encantado

nahuel huapi

La respuesta del Parque Nacional Nahuel Huapi contra el camionero

Tras la viralización, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi inició un procedimiento administrativo y legal. Los guardaparques constataron el daño y localizaron el punto exacto de la infracción.

Al mismo tiempo, las autoridades se comunicaron con la empresa dueña del vehículo, cuyos representantes mostraron "buena predisposición" y comprendieron la gravedad del hecho.

La firma se comprometió formalmente a realizar la remediación ambiental (limpieza técnica de las rocas) y a sancionar internamente al chofer; al tiempo que desde el parque destacaron la importancia de preservar las áreas protegidas y recordaron que está prohibido cualquier tipo de intervención humana sobre el paisaje natural.

Desde la Intendencia del parque nacional agradecieron al vecino que se involucró y grabó la escena. Remarcaron que la colaboración de turistas y residentes es "fundamental" para detectar de manera temprana conductas ilegales, ya sean actos de vandalismo, uso indebido de drones o el inicio de incendios forestales.

"Las denuncias tempranas permiten actuar con rapidez para proteger un patrimonio que es de todos", concluyeron las autoridades, recordando que el Valle Encantado es una de las áreas más sensibles y protegidas del corredor patagónico.