Escándalo en el Nahuel Huapi: camionero fue filmado vandalizando las rocas del Valle Encantado
En las imágenes se observa al transportista pintando las piedras ante el reclamo de un vecino que pasaba por el lugar. La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi tomó cartas en el asunto.
Un acto de desaprensión contra el patrimonio natural se volvió viral en las últimas horas, cuando el conductor de un camión de carga fue captado por un testigo mientras realizaba un graffiti con aerosol sobre las formaciones rocosas del Parque Nacional Nahuel Huapi.
El hecho, registrado en el emblemático paraje Valle Encantado, derivó en una denuncia penal y un compromiso de remediación ambiental por parte de la empresa de transporte.
El incidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 1598 de la Ruta 40, a orillas del río Limay. En las imágenes, que generaron un repudio generalizado, se observa al transportista pintando las piedras ante el reclamo de un vecino que pasaba por el lugar.
El video no solo documenta el daño ambiental, sino también la tensa reacción del infractor ante el reproche ciudadano. "¿Por qué hacés eso? No se puede", le recriminó el testigo, según se observa en las imágenes.
El camionero respondió con ironía. "¿Te molesta a vos?", expresó, alegando que ya había otras pintadas en la zona; aunque luego, al notar que el hombre registraba la patente del camión, el conductor reaccionó de forma violenta, tomando una piedra para amenazar al denunciante antes de retirarse del lugar.
La respuesta del Parque Nacional Nahuel Huapi contra el camionero
Tras la viralización, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi inició un procedimiento administrativo y legal. Los guardaparques constataron el daño y localizaron el punto exacto de la infracción.
Al mismo tiempo, las autoridades se comunicaron con la empresa dueña del vehículo, cuyos representantes mostraron "buena predisposición" y comprendieron la gravedad del hecho.
La firma se comprometió formalmente a realizar la remediación ambiental (limpieza técnica de las rocas) y a sancionar internamente al chofer; al tiempo que desde el parque destacaron la importancia de preservar las áreas protegidas y recordaron que está prohibido cualquier tipo de intervención humana sobre el paisaje natural.
Desde la Intendencia del parque nacional agradecieron al vecino que se involucró y grabó la escena. Remarcaron que la colaboración de turistas y residentes es "fundamental" para detectar de manera temprana conductas ilegales, ya sean actos de vandalismo, uso indebido de drones o el inicio de incendios forestales.
"Las denuncias tempranas permiten actuar con rapidez para proteger un patrimonio que es de todos", concluyeron las autoridades, recordando que el Valle Encantado es una de las áreas más sensibles y protegidas del corredor patagónico.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario