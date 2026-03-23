Escribió las paredes de su casa, pero prometió "no hacer más cagadas" y se volvió viral

"Te extraño, mi Valen bebé", reza el posteo de una madre que simplemente sentía nostalgia por un recuerdo y acabó haciendo famoso en redes a su pequeño.

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Tal vez, este sea sólo el comienzo para Valentín, ya que el niño asegura querer hacer contenido para redes sociales. De hecho, ya ha colaborado con sus padres y tíos, que cuentan con un comercio de ropa para mujeres llamado "Infinita" en Virreyes. Su cara aparece en los reels y ya conquista varios corazones, que no es poco a los 9 años...

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