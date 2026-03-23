Escribió las paredes de su casa, pero prometió "no hacer más cagadas" y se volvió viral
Con sólo 3 años, Valentín cometía una de sus más memorables travesuras. Años después, su mamá compartió el video y estallaron los likes en redes sociales.
La ternura de los niños en internet es un fenómeno fascinante y, a la vez, un terreno lleno de matices. Es ese contenido que nos hace frenar el scroll infinito: un bebé riendo a carcajadas, un nene de tres años explicando algo con una lógica aplastante o un gesto de bondad espontánea entre hermanos.
Es por ello que, a menudo, diferentes situaciones de la vida cotidiana son partidas por los padres y acababan volviéndose virales, como este video de Valentín Álvarez, un niño oriundo de San Fernando que hoy en día cuenta con 9 años, pero que por entonces apenas tenía 3.
Con un carisma inigualable, el pequeño es descubierto "in-fraganti" por su mamá Yamila, luego de haber escrito y rayado las paredes de su casa: "No voy a hacer más cagadas", se ataja ni bien comienza el clip, tras lo cual su madre lo exhorta con un escueto "¿qué hiciste?".
"Se rayó y lo voy a limpiar, y no voy a hacer más cagadas", repite el pequeño, con total gracia y ternura. "No hay que escribir la pared, porque mamá la pintó hace poquito", continúa Yamila su reto, a lo que el menor responde: "Mamá, fue sin querer. Tenés que limpiarlo para que quede mejor, ¿si?".
Lo cierto es que este recuerdo, que data de 2020, se hizo viral en las últimas horas, cuando la joven compartió el posteo en su cuenta de Instagram y sucedió lo inesperado: en cuestión de horas, la publicación se había llenado de likes (más de 32.000) y comentarios (alrededor de 1.200), por supuesto, defendiendo al niño que había rayado las paredes.
"Te extraño, mi Valen bebé", reza el posteo de una madre que simplemente sentía nostalgia por un recuerdo y acabó haciendo famoso en redes a su pequeño.
Tal vez, este sea sólo el comienzo para Valentín, ya que el niño asegura querer hacer contenido para redes sociales. De hecho, ya ha colaborado con sus padres y tíos, que cuentan con un comercio de ropa para mujeres llamado "Infinita" en Virreyes. Su cara aparece en los reels y ya conquista varios corazones, que no es poco a los 9 años...
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