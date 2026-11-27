Según Miguel López, director para el Sur de Europa de Barracuda Networks, el fenómeno responde principalmente a la intensificación de esquemas ya conocidos más que a la irrupción de técnicas inéditas: "No es que haya ataques novedosos. Lo que sucede es que se aceleran los que ya existen".

Productos de alta demanda y phishing dirigido

Los ciberdelincuentes suelen orientar sus campañas hacia artículos de fuerte atractivo comercial o escasez percibida. Jesús Alcalde, cofundador y director de Tecnología (CTO) de Flameera, señala como ejemplo la demanda de PlayStation 5 asociada al lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI), donde las limitaciones de stock o los precios de reventa sirven de gancho para ofrecer supuestas rebajas que nunca se entregan. Estas páginas efímeras pueden apoyarse en anuncios y perfiles en redes sociales para captar pagos antes de desaparecer, en una dinámica que Alcalde define como una "pesca de arrastre".

En paralelo, la suplantación de plataformas reconocidas continúa siendo uno de los vectores principales. De acuerdo con Kaspersky, Amazon encabezó las detecciones de phishing con 3,1 millones de casos (un alza del 411,6 % frente a 2025), seguida por Netflix con 1,36 millones (+70,5 %), además de Apple, Shopify y Alibaba Group. En conjunto, estas cinco marcas concentraron el 83,8 % de los ataques registrados contra comercios electrónicos y servicios de suscripción.

A ello se suman los mensajes fraudulentos por correo, SMS o redes sociales que simulan ofertas exclusivas o incidencias en envíos para robar credenciales o datos financieros, así como el uso de inteligencia artificial para generar correos altamente verosímiles y deepfakes de figuras públicas promocionando falsas oportunidades.

Cómo prevenir estafas durante las compras online

Los especialistas consultados recomiendan aplicar controles básicos antes de concretar una compra o ingresar datos personales:

No confiar únicamente en el candado del navegador: un dominio apócrifo —con ligeras variaciones ortográficas o guiones— puede contar con un certificado válido y mostrar el indicador de conexión segura.

Acceder de forma directa: evitar enlaces enviados por SMS, correo o redes sociales y escribir o utilizar marcadores de confianza hacia los sitios oficiales.

Verificar la reputación y los permisos: revisar reseñas independientes, comprobar la antigüedad y actividad real de los perfiles sociales del comercio y rechazar inicios de sesión con cuentas de Google o Microsoft que pidan permisos excesivos, como acceso al correo electrónico.

Reforzar la seguridad del pago y los dispositivos: mantener los sistemas actualizados y emplear tarjetas virtuales de un solo uso limitadas al monto exacto de la operación.

Qué hacer ante un fraude consumado

El impacto de un engaño digital no se limita a la pérdida económica inmediata de la compra; los datos robados pueden reutilizarse más adelante para solicitar créditos, cometer otros fraudes o secuestrar cuentas desde las cuales engañar a terceros.

Frente a una sospecha o confirmación de estafa, los expertos sugieren actuar con rapidez:

Reunir evidencia: guardar correos, mensajes, comprobantes de pago y direcciones URL vinculadas al incidente.

Bloquear medios de pago: comunicarse de inmediato con el banco para cancelar la tarjeta o el instrumento utilizado e intentar frenar la operación.

Asegurar cuentas y dispositivos: cambiar las contraseñas afectadas, activar la autenticación en dos pasos y ejecutar un análisis antimalware en los equipos empleados.

Notificar y denunciar: advertir a los contactos si alguna cuenta fue vulnerada, acudir a los canales de asistencia correspondientes y formalizar la denuncia ante las autoridades competentes.