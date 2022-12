AUDIO: Intentaron estafar a Fanny Mandelbaum

Fanny Mandelbaum

No es la única

Los famosos están siendo víctimas de este tipo de prácticas. Hace algunos meses Roberto Moldavsky contó lo que sufrió. “Quiero contarles algo que no es gracioso, más bien lo contrario”, avisó. Luego, dio los detalles de la charla en la que reveló información privada: “Recibí un WhatsApp porque me tengo que dar la tercera dosis de la vacuna. Pegado a eso, me entra un llamado con la aplicación Cuidar, de una persona que se presenta como médico y me dice que tengo las dos Sputnik y que tengo que recibir otra”.

Y añadió: “Me chamuya de una manera que yo que soy del Once, un vivo bárbaro, entré como un caballo: le di códigos para que me hackee el WhatsApp, para que me hackee el Gmail. Él me mandaba y yo te digo que si me pedía la cuenta del banco se la daba, si me pedía el teléfono de mi hermana, se lo pasaba, estaba entregado. No me preguntes por qué, pero ocurrió”.