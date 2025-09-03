El próximo lunes será feriado y habrá un fin de semana largo que nadie esperaba: ¿para quiénes?
Septiembre parecía un mes sin demasiadas sorpresas en el calendario, pero habrá un motivo especial para disfrutar de un descanso extra.
Los feriados en Argentina siempre generan expectativa y planificación. En este caso, la novedad llega en un mes que no suele destacarse por la cantidad de días no laborables. Septiembre 2025 ofrecerá un respiro en medio de la rutina, con la confirmación de una jornada especial que extiende el fin de semana.
La noticia sorprendió a muchos porque no se trata de un feriado nacional, sino de carácter local. Sin embargo, el impacto es grande ya que involucra a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Para quienes viven allí, será la oportunidad perfecta para organizar escapadas cortas, juntadas familiares o simplemente aprovechar tres días seguidos de descanso.
En un año con varias discusiones sobre el calendario de feriados, esta fecha representa un alivio para quienes no esperaban tener la chance de un fin de semana XL en septiembre. Y aunque sea limitado a ciertos municipios, marca la diferencia en una época en la que cada día libre se valora al máximo.
Por qué el lunes será feriado
El lunes 8 de septiembre será feriado en varios municipios bonaerenses por la celebración del Día de la Virgen del Socorro, patrona del partido de San Pedro. Esta festividad religiosa convoca año tras año a miles de fieles, y por su importancia histórica y cultural se decretó la jornada no laborable.
Si bien no es un feriado que abarque todo el país, lo cierto es que miles de personas se verán beneficiadas. El impacto en la actividad local es notable, ya que muchos aprovechan para movilizarse dentro de la provincia y darle un impulso al turismo y al comercio de la zona.
Calendario de feriados 2025
Más allá de esta sorpresa de septiembre, el calendario de 2025 todavía tiene varias fechas importantes:
-
Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
Jueves 25 de diciembre: Navidad.
Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).
Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20).
