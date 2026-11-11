Corte total en el Acceso Oeste por la misa del papa León XIV en Luján

También habrá una restricción sobre la Ruta 47, a la altura de la Ruta 5, y un corte en la Ruta 5 a la altura de Jáuregui. En estos dos últimos casos, los visitantes deberán continuar a pie desde las zonas de estacionamiento.

Trenes con mayor frecuencia para llegar a Luján

La Municipalidad recomendó utilizar el transporte público para trasladarse hasta la ciudad. Como parte del operativo, las líneas ferroviarias Sarmiento y San Martínofrecerán servicios con mayor frecuencia para facilitar el viaje de los asistentes a la misa frente a la basílica de Luján.