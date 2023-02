El intendente de Concordia desmanteló una fake news en su contra

"Así se maneja con una cronista que lo entrevista en televisión. Mano larga en las cuentas públicas, mano larga con las mujeres", agregó.

Ante el revuelo, a las pocas horas del escándalo, la cronista usó sus redes sociales para desmentir la versión de su colega, y agregó: "No me tocó como dicen, no me faltó el respeto ni nada yo lo único que hice fue pedirle una foto porque lo admiro y me parece muy buena persona. Desde el fin de semana me exponen en las redes sociales y también en los canales nacionales y yo no hice nada malo, ni tampoco el intendente se propasó conmigo ni nada".

"Leo comentarios en las redes sociales que dicen cualquier cosa y todo eso me pone mal. Me duele mucho que me usen y me hagan daño a mi y a la familia del intendente porque no pasó nada de lo que dicen", comentó.

A pesar del testimonio de la "supuesta víctima", el periodista no borró el video donde acusa a Cresto de acosador.

Finalmente y gracias una foto que tomó un espectador desde una de las gradas, se pudo comprobar que lo que decía la cronista era real y que tal caso de acoso no sucedió. Ante esto, Enrique Cresto rompió silencio y desmanteló la mentira de Gasulla: "LA ÚNICA VERDAD ES LA REALIDAD. Muchas gracias al turista que se encargó de encontrarme y hacerme llegar esta fotografía. Aún es difícil dimensionar el daño que han hecho quienes impulsaron y alentaron la circulación del video viralizado en los últimos días".

"y la impune difusión de una evidente fake news en las grandes cadenas de medios. Me preocupa profundamente que el daño colateral de este ataque sea el sufrimiento de una joven de mi ciudad y su familia", continuó.

"Que la hayan sometido al escarnio público de esta manera es tremendamente injusto. Por mi parte, estoy acostumbrado. Cada vez que encaramos un nuevo proceso electoral, aparecen los rumores, las calumnias y las injurias. Porque son, hoy y siempre, las herramientas que más utilizan nuestros adversarios y los enemigos del pueblo. Por eso, cuando inicié esta nueva etapa hablé con mi esposa y con mis hijos. Les advertí que esto podía pasar, aunque no imaginé que fuera tan pronto y con tanto ensañamiento", agregó el dirigente entrerriano.

Y prosiguió: "De cualquier modo, estamos preparados y cada nuevo ataque nos fortalece. Tanto en el ámbito familiar como en lo que refiere a nuestro espacio político. Quienes me conocen saben bien que me moviliza la voluntad de construir en positivo, nunca el odio ni el rencor".

"Pero más allá de cómo afronte esto en lo personal, tengo el deber de ayudar a Agostina, injusta víctima de esta situación, a que cuente con las herramientas necesarias para defenderse del enorme perjuicio que le provocaron. Es importante también que esto nos motive a reflexionar".

Para finalizar, Cresto reflexionó: "Lo que hicieron o intentaron hacer no fue casual ni espontáneo. Detrás de esta operación está la intención de hacernos daño, pero también el objetivo mayor de desprestigiar a la política, en desmedro de la calidad democrática y la convivencia de ideas. Esto también, más allá del hecho puntual, es lo que como sociedad debe alertarnos y ponernos en guardia, para que no vuelva a pasar. Una vez más, muchas gracias a todos y un fuerte abrazo".