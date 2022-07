Habló Soledad Biotti, la piquetera víctima de una fake news: "Queremos un trabajo digno"

En este contexto, Soledad remarcó que, contrariamente a lo que mucha gente cree, como beneficiaria de un plan social trabaja todos los días. "No es que nos quedamos sentadas en nuestra casa, de brazos cruzados, esperando que todo nos caiga. Yo trabajo en el merendero, en el roperito", explicó.

Por último, se refirió al linchamiento mediático que vivió a partir de la fake news que la tuvo como protagonista involuntaria y que fue utilizado por políticos, como María Eugenia Vidal, Luis Petri y José Luis Espert; hasta por medios de derecha que no se preocuparon por chequear la nota que le realizó para TN la periodista Sandra Borghi.

"La verdad que no la pasé bien. Salió hasta en Google. Me enojé, porque siempre que vamos a las marchas decimos que queremos trabajar, que queremos un salario digno. Si me dicen 'yo tengo un trabajo para vos', dejo todo lo que estoy haciendo", concluyó.

La palabra de Soledad Biotti

soledad biotti piquetera