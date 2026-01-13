"Falla tectónica": la otra versión sobre la ola gigante que derivó en una tragedia en Santa Clara

"El mar se retiró durante algunos minutos y luego ingresó de manera repentina", explicó, y remarcó que ese comportamiento es compatible con un evento de origen tectónico y no con un fenómeno atmosférico extremo.

De esta manera, consideró que el episodio debe seguir siendo analizado, pero advirtió que, con la información disponible hasta el momento, no existen fundamentos técnicos para afirmar que se trató de un meteotsunami.

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que afectó a Mar Chiquita y Mar del Plata

El fenómeno marítimo que sorprendió este lunes a las playas de Mar Chiquita y Mar del Plata es conocido como meteotsunami, un evento poco frecuente que puede provocar el ingreso repentino de grandes olas y el avance del mar sobre la costa, incluso en zonas donde el oleaje suele ser moderado.

A diferencia de los tsunamis tradicionales, que se originan por movimientos sísmicos en el fondo del mar, los meteotsunamis tienen un origen meteorológico. Se producen a partir de cambios bruscos en la presión atmosférica, ráfagas intensas de viento y tormentas que se desplazan rápidamente sobre la superficie del agua.

Especialistas explican que, cuando estas perturbaciones atmosféricas avanzan a gran velocidad, pueden transferir energía al mar y generar un efecto similar al de una ola gigante. En muchos casos, el fenómeno se ve precedido por una bajamar repentina, seguida por el ingreso violento del agua hacia la costa.

Uno de los aspectos más peligrosos del meteotsunami es su carácter impredecible. A diferencia de otros eventos climáticos, no existen en la actualidad tecnologías capaces de anticipar con precisión la magnitud del oleaje que puede generar, lo que dificulta la prevención y aumenta el riesgo para quienes se encuentran en la playa o dentro del mar.

Este tipo de fenómenos no son habituales en la Costa Atlántica argentina, aunque se registraron episodios similares en otras partes del mundo, como el mar Mediterráneo, el Adriático y algunas zonas de Estados Unidos.

Por este motivo, ante situaciones de marejadas repentinas o comportamientos inusuales del mar, las autoridades recomiendan abandonar la playa de inmediato, seguir las indicaciones de guardavidas y organismos de emergencia, y evitar ingresar al agua hasta que las condiciones se normalicen.