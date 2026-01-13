"Falla tectónica": la otra versión sobre la ola gigante que derivó en una tragedia en Santa Clara
El especialista en seguridad de la navegación Alejandro Kalfayan sostuvo que el fenómeno podría estar vinculado a una falla en la zona de Sierra de los Padres.
Alejandro Kalfayan, especialista en seguridad de la navegación, puso en duda que el fenómeno ocurrido en Mar Chiquita y Mar del Plata haya sido un meteotsunami y sostuvo que se pudo haber tratado de una falla tectónica.
"Analizando el evento anómalo que ocurrió en la zona de Mar del Plata y de Mar Chiquita, se está hablando de un meteotsunami y, a mi modo de ver, no hay elementos para certificar haya sucedido eso", enfatizó, en un video publicado en sus redes sociales, tras un análisis a partir de datos meteorológicos y registros oficiales.
En ese sentido, señaló que "los vientos fueron muy calmos y no se registraron variaciones significativas" que permitan asociar el fenómeno a un meteotsunami.
Según explicó, el evento que generó una ola de gran magnitud y un repentino retiro del mar podría estar vinculado a una falla tectónica en la zona de Sierra de los Padres, que se habría extendido mar adentro y provocado el desplazamiento de grandes volúmenes de agua.
Además, Alejandro Kalfayan indicó que, de acuerdo con los registros del Servicio de Hidrografía Naval, no se detectaron diferencias relevantes en el nivel de marea en el horario en el que se reportó la ola, otro de los indicadores que descartan la hipótesis meteorológica.
"El mar se retiró durante algunos minutos y luego ingresó de manera repentina", explicó, y remarcó que ese comportamiento es compatible con un evento de origen tectónico y no con un fenómeno atmosférico extremo.
De esta manera, consideró que el episodio debe seguir siendo analizado, pero advirtió que, con la información disponible hasta el momento, no existen fundamentos técnicos para afirmar que se trató de un meteotsunami.
Qué es un meteotsunami, el fenómeno que afectó a Mar Chiquita y Mar del Plata
El fenómeno marítimo que sorprendió este lunes a las playas de Mar Chiquita y Mar del Plata es conocido como meteotsunami, un evento poco frecuente que puede provocar el ingreso repentino de grandes olas y el avance del mar sobre la costa, incluso en zonas donde el oleaje suele ser moderado.
A diferencia de los tsunamis tradicionales, que se originan por movimientos sísmicos en el fondo del mar, los meteotsunamis tienen un origen meteorológico. Se producen a partir de cambios bruscos en la presión atmosférica, ráfagas intensas de viento y tormentas que se desplazan rápidamente sobre la superficie del agua.
Especialistas explican que, cuando estas perturbaciones atmosféricas avanzan a gran velocidad, pueden transferir energía al mar y generar un efecto similar al de una ola gigante. En muchos casos, el fenómeno se ve precedido por una bajamar repentina, seguida por el ingreso violento del agua hacia la costa.
Uno de los aspectos más peligrosos del meteotsunami es su carácter impredecible. A diferencia de otros eventos climáticos, no existen en la actualidad tecnologías capaces de anticipar con precisión la magnitud del oleaje que puede generar, lo que dificulta la prevención y aumenta el riesgo para quienes se encuentran en la playa o dentro del mar.
Este tipo de fenómenos no son habituales en la Costa Atlántica argentina, aunque se registraron episodios similares en otras partes del mundo, como el mar Mediterráneo, el Adriático y algunas zonas de Estados Unidos.
Por este motivo, ante situaciones de marejadas repentinas o comportamientos inusuales del mar, las autoridades recomiendan abandonar la playa de inmediato, seguir las indicaciones de guardavidas y organismos de emergencia, y evitar ingresar al agua hasta que las condiciones se normalicen.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario