Tras la muerte de Camila los vecinos de General Belgrano reclamaron mayor seguridad vial

El fallecimiento de Camila no solo reavivo un reclamo que no fue escuchado a tiempo, sino que además puso de manifiesto la precariedad de la salud pública local. El día del accidente tardaron alrededor de 6 horas en poder trasladar a la joven desde el Hospital Municipal “Juan E. de la Fuente” a un Centro de Alta Complejidad, porque General Belgrano no tiene una ambulancia de alta complejidad y las unidades existentes no cuentan con equipamiento adecuado ni están en condiciones, ya que ni siquiera tienen los neumáticos en buen estado.

Y esto no es un dato menor. Cabe aclarar que General Belgrano es atravesada por dos rutas provinciales, la 29 y la 41, siendo esta última un importante corredor productivo y turístico que posee un incremento estacional del tránsito durante el período estival -con picos en cambios de quincenas y fines de semana-, al absorber los flujos de ida y vuelta provenientes de grandes ciudades, hacia los destinos turísticos de la costa atlántica.

UN RECLAMO QUE NO FUE ESCUCHADO A TIEMPO

En 2018, el acceso por ruta 41 a General Belgrano, tuvo una obra que amplió a dos carriles por mano con un muro divisorio de cemento y dos rotondas que permiten ingresar a dos importantes avenidas. Desde el mismo momento que fue instalado ese muro, los vecinos de los barrios Santa Rita, Villa Tenreiro, Los Luises y Premesi -entre otros- reclamaron quitar el paredón que les impedía cruzar de manera segura la ruta 41. Además de reclamar desde hace 4 años la instalación de un puente peatonal aéreo que nunca se hizo, al igual que las calles colectoras que permitiría la circulación sin necesidad de subir a la ruta 41.

El pedido concreto del tramo de zona urbana en Ruta 41 es:

- Disminución de paredón (New Jersey) para mejorar la visión.

- Construcción o colocación de reductores de velocidad en traza urbana Ruta 41 (lomos de burro).

- Construcción de puente peatonal aéreo.

- Reducción de velocidad a 40 km en paso de cámaras de seguridad.

- Calles colectoras de los dos lados de ruta 41 con su correspondiente señalización e iluminación.

- Semáforo para cruce peatonal de Villa Tenreiro y cruce de vías (Calle 237 hacia Quinta Club Belgrano).

Si bien los reclamos recaen sobre el gobierno municipal, la intendencia señaló que la responsabilidad de distintas acciones sobre la ruta mencionada deben ser llevadas a cabo por Vialidad Provincial. Lo que están exigiendo los vecinos es que el Intendente Osvaldo Dinápoli realice todas las gestiones ante los organismos que correspondan para dar una solución urgente.

“Vamos a seguir reclamando y cortando la ruta las veces que sea necesario porque no queremos lamentar más víctimas, producto del desinterés y la inacción de quienes deben cuidarnos y darnos soluciones ya. Esto no es en contra de nadie sino a favor de todos”, expresaron los vecinos.