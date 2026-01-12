Fatal choque en la Ruta 2: una mujer perdió la vida y un motociclista lucha por la suya

Un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial N°2 dejó como saldo una mujer fallecida y un hombre con heridas de extrema gravedad, en un episodio que generó conmoción y complicaciones en la circulación durante la noche del domingo. El hecho se registró a la altura del kilómetro 77,5, en un tramo muy transitado de la autovía, especialmente durante la temporada de verano, cuando se incrementa el flujo vehicular hacia la Costa Atlántica.