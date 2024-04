Giro inesperado: el caso del perro que se salvó de ser faenado involucra a Felipe Fort

La mujer fue denunciada por infringir la Ley Sarmiento de protección animal, por lo que se le quitó la mascota, un labrador de 9 años llamado Toby, que ahora está en el refugio de Ezequiel Kelo, quien contó que por este caso recibió "un apriete" de Felipe Fort: "Es verdad, por eso pedí al comisario que me ayudara. Me pidió que borre las publicaciones, que la persona no es familiar, pero que borre las publicaciones”, contó en diálogo con América TV.