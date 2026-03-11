Los motivos de por qué es feriado el 23 de marzo: los detalles
A medida que se acerca uno de los próximos descansos del calendario argentino, muchas personas se preguntan por qué el 23 de marzo será feriado.
El calendario oficial de feriados en Argentina incluye varias fechas a lo largo del año que permiten generar fines de semana largos. Uno de los próximos descansos llegará en marzo y estará relacionado con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora el 24 de marzo.
En esta ocasión, el descanso se extenderá un día más porque el lunes 23 de marzo fue establecido como día no laborable con fines turísticos. De esta manera, muchas personas podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado hasta el martes.
Este tipo de jornadas se incorporan al calendario con el objetivo de fomentar el turismo interno y promover escapadas de fin de semana, algo que suele beneficiar a distintos destinos del país.
Los motivos del feriado del 23 de marzo
El martes 24 de marzo es un feriado nacional inamovible en Argentina. Ese día se recuerda el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha dedicada a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar.
Para extender el descanso, el Gobierno incorporó el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos. Esto permite que el feriado genere un fin de semana largo de cuatro días.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que los días no laborables no funcionan igual que los feriados nacionales. En estos casos, la decisión de trabajar o no queda en manos de cada empleador, por lo que algunas empresas pueden mantener sus actividades con normalidad mientras otras optan por otorgar el día libre.
Calendario de feriados 2026
Además de estas fechas de marzo, el calendario de feriados 2026 en Argentina incluye varias jornadas distribuidas a lo largo del año.
Entre los feriados inamovibles aparecen algunas fechas históricas importantes como:
-
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
1 de mayo: Día del Trabajador
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
9 de julio: Día de la Independencia
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
Por otro lado, también existen feriados trasladables, que pueden moverse dentro del calendario para generar fines de semana largos. Entre ellos se encuentran el 17 de junio, el 17 de agosto, el 12 de octubre y el 20 de noviembre, fechas vinculadas a distintas conmemoraciones históricas.
