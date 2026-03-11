Los motivos de por qué es feriado el 23 de marzo: los detalles

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los días no laborables no funcionan igual que los feriados nacionales. En estos casos, la decisión de trabajar o no queda en manos de cada empleador, por lo que algunas empresas pueden mantener sus actividades con normalidad mientras otras optan por otorgar el día libre.

Calendario de feriados 2026

Además de estas fechas de marzo, el calendario de feriados 2026 en Argentina incluye varias jornadas distribuidas a lo largo del año.

Entre los feriados inamovibles aparecen algunas fechas históricas importantes como:

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Por otro lado, también existen feriados trasladables, que pueden moverse dentro del calendario para generar fines de semana largos. Entre ellos se encuentran el 17 de junio, el 17 de agosto, el 12 de octubre y el 20 de noviembre, fechas vinculadas a distintas conmemoraciones históricas.