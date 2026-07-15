Minuto a minuto del Mundial 2026: posiciones, calendario y cuadro completo hasta la final
Terminaron las semifinales, y el Mundial 2026 tiene conformado el cuadro final del certamen que se define este domingo.
El Mundial 2026 de las 48 selecciones avanza a paso firme y, se encuentra cerrando la instancia de mano a mano, para que este domingo 19 de julio se dispute la gran final entre la Selección Argentina y España en el Met Life de New Jersey.
Es una Copa del Mundo de contrastes: equipos que se pusieron el overol de candidatos desde el día uno y otros que ya conviven con la prematura frustración de no haber estado a la altura de las expectativas.
Minuto a minuto de los clasificados a 16vos de final del Mundial 2026
Todos los clasificados:
- México
- Estados Unidos
- Alemania
- Argentina
- Francia
- Noruega
- Colombia
- Canadá
- Suiza
- Brasil
- Marruecos
- Bosnia (mejor tercero)
- Sudáfrica
- Costa de Marfil
- Ecuador (mejor tercero)
- Países Bajos
- Japón
- Suecia (mejor tercero)
- Australia
- Paraguay (mejor tercero)
- España
- Cabo Verde
- Bélgica
- Egipto
- Senegal (mejor tercero)
- Inglaterra
- Croacia
- Ghana
- Portugal
- Congo
- Argelia
- Austria
Calendario de la final y el tercer puesto del Mundial 2026
- Final: Domingo 19 de julio - España vs. Argentina – New York New Jersey Stadium - 16.00hs
- Tercer puesto: Sábado 18 de julio - Francia vs. Inglaterra – Miami Stadium -18.00hs
Cruces y calendarios de las semifinales del Mundial 2026
Martes 14 de julio
- Francia vs. España— 16.00 (Dallas Stadium).
Miércoles 15 de julio
- Inglaterra vs. Argentina — 20.00 (Atlanta Stadium).
Cruces y calendarios de los cuartos de final del Mundial 2026
- Marruecos vs. Francia (Estadio Boston, Jueves 9 de julio, 17:00).
- España vs. Bélgica (Estadio Los Ángeles, Viernes 10 de julio, 16:00).
- Inglaterra vs. Noruega (Estadio Miami, Sábado 11 de julio, 18:00).
- Argentina vs. Suiza (Estadio Kansas City, Sábado 11 de julio, 22:00).
Cruces y calendarios de los octavos de final del Mundial 2026
- Canadá vs. Marruecos — Sábado 4 de julio, 14.00 (Houston Stadium).
- Paraguay vs. Francia — Sábado 4 de julio, 18.00 (Philadelphia Stadium).
- Brasil vs. Noruega — Domingo 5 de julio, 17.00 (New York New Jersey Stadium).
- México vs. Inglaterra — Domingo 5 de julio, 21.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).
- Portugal vs. España — Lunes 6 de julio, 16.00 (Dallas Stadium).
- Estados Unidos vs. Bélgica — Lunes 6 de julio, 21.00 (Seattle Stadium).
- Argentina vs. Egipto — Martes 7 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium).
- Suiza vs. Colombia — Martes 7 de julio, 16.00 (BC Place, Vancouver).
El calendario de los 16vos de final del Mundial 2026
- Sudáfrica (2° Grupo A) vs. Canadá (2° Grupo B) — Domingo 28 de junio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).
- Alemania (1° Grupo E) vs. Paraguay (3° Grupo A/B/C/D/F) — Lunes 29 de junio, 17.30 (Gillette Stadium, Foxborough).
- Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° Grupo C) — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio BBVA, Monterrey).
- Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° Grupo F) — Lunes 29 de junio, 14.00 (NRG Stadium, Houston).
- Francia (1° Grupo I) vs. Suecia (3° Grupo C/D/F/G/H) — Martes 30 de junio, 18.00 (MetLife Stadium, East Rutherford).
- Costa de Marfil (2° Grupo E) vs. Noruega (2° Grupo I) — Martes 30 de junio, 14.00 (AT&T Stadium, Arlington).
- México (1° Grupo A) vs. Ecuador (3° Grupo C/E/F/H/I) — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).
- Inglaterra (1° Grupo L) vs. Congo (3° Grupo E/H/I/J/K) — Miércoles 1 de julio, 13.00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).
- Estados Unidos (1° Grupo D) vs. Bosnia (3° Grupo B/E/F/I/J) — Miércoles 1 de julio, 21.00 (Levi's Stadium, Santa Clara).
- Bélgica (1° Grupo G) vs. Senegal (3° Grupo A/E/H/I/J) — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Lumen Field, Seattle).
- Portugal (2° Grupo K) vs. Croacia (2° Grupo L) — Jueves 2 de julio, 20.00 (BMO Field, Toronto).
- España (1° Grupo H) vs. Austria (2° Grupo J) — Jueves 2 de julio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).
- Suiza (1° Grupo B) vs. Argelia (3° Grupo E/F/G/I/J) — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place, Vancouver).
- Argentina (1° Grupo J) vs. Cabo Verde (2° Grupo H) — Viernes 3 de julio, 19.00 (Hard Rock Stadium, Miami).
- Colombia (1° Grupo K) vs. Ghana (3° Grupo D/E/I/J/L) — Viernes 3 de julio, 22.30 (Arrowhead Stadium, Kansas City).
- Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2° Grupo G) — Viernes 3 de julio, 15.00 (AT&T Stadium, Arlington).
Las tablas de posiciones de cada grupo del Mundial 2026
Finalizada la fase de grupos, la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá empieza a acomodar las piezas.
A continuación, cómo quedaron conformadas las tablas de posiciones de los doce grupos del torneo tras completarse las acciones iniciales:
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