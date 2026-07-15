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Minuto a minuto del Mundial 2026: posiciones, calendario y cuadro completo hasta la final

Deportes

Terminaron las semifinales, y el Mundial 2026 tiene conformado el cuadro final del certamen que se define este domingo.

Argentina es finalista del Mundial 2026

Argentina es finalista del Mundial 2026
Quedaron conformados las semifinales del Mundial 2026.

Quedaron conformados las semifinales del Mundial 2026.
Quedaron conformados los cuartos de final del Mundial 2026.

Quedaron conformados los cuartos de final del Mundial 2026.
Quedaron conformados los octavos de final del Mundial 2026.

Quedaron conformados los octavos de final del Mundial 2026.
La Selección Argentina avanzó a octavos de final tras vencer a Cabo Verde.

La Selección Argentina avanzó a octavos de final tras vencer a Cabo Verde.
Canadá

Canadá, primer clasificado a octavos de final del Mundial 2026.
Cuadro completo de 16avos de final

Cuadro completo de 16avos de final
Colombia se suma a la lista de clasificados a 16vos del Mundial 2026.

Colombia se suma a la lista de clasificados a 16vos del Mundial 2026.
México

México, el primero en clasificar a los 16vos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 de las 48 selecciones avanza a paso firme y, se encuentra cerrando la instancia de mano a mano, para que este domingo 19 de julio se dispute la gran final entre la Selección Argentina y España en el Met Life de New Jersey.

Es una Copa del Mundo de contrastes: equipos que se pusieron el overol de candidatos desde el día uno y otros que ya conviven con la prematura frustración de no haber estado a la altura de las expectativas.

Minuto a minuto de los clasificados a 16vos de final del Mundial 2026

Todos los clasificados:

  1. México
  2. Estados Unidos
  3. Alemania
  4. Argentina
  5. Francia
  6. Noruega
  7. Colombia
  8. Canadá
  9. Suiza
  10. Brasil
  11. Marruecos
  12. Bosnia (mejor tercero)
  13. Sudáfrica
  14. Costa de Marfil
  15. Ecuador (mejor tercero)
  16. Países Bajos
  17. Japón
  18. Suecia (mejor tercero)
  19. Australia
  20. Paraguay (mejor tercero)
  21. España
  22. Cabo Verde
  23. Bélgica
  24. Egipto
  25. Senegal (mejor tercero)
  26. Inglaterra
  27. Croacia
  28. Ghana
  29. Portugal
  30. Congo
  31. Argelia
  32. Austria

Calendario de la final y el tercer puesto del Mundial 2026

  • Final: Domingo 19 de julio - España vs. Argentina – New York New Jersey Stadium - 16.00hs
  • Tercer puesto: Sábado 18 de julio - Francia vs. Inglaterra – Miami Stadium -18.00hs

Cruces y calendarios de las semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

  • Francia vs. España— 16.00 (Dallas Stadium).

Miércoles 15 de julio

  • Inglaterra vs. Argentina — 20.00 (Atlanta Stadium).

Cruces y calendarios de los cuartos de final del Mundial 2026

  • Marruecos vs. Francia (Estadio Boston, Jueves 9 de julio, 17:00).
  • España vs. Bélgica (Estadio Los Ángeles, Viernes 10 de julio, 16:00).
  • Inglaterra vs. Noruega (Estadio Miami, Sábado 11 de julio, 18:00).
  • Argentina vs. Suiza (Estadio Kansas City, Sábado 11 de julio, 22:00).

Cruces y calendarios de los octavos de final del Mundial 2026

  • Canadá vs. Marruecos — Sábado 4 de julio, 14.00 (Houston Stadium).
  • Paraguay vs. Francia — Sábado 4 de julio, 18.00 (Philadelphia Stadium).
  • Brasil vs. Noruega — Domingo 5 de julio, 17.00 (New York New Jersey Stadium).
  • México vs. Inglaterra — Domingo 5 de julio, 21.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).
  • Portugal vs. España — Lunes 6 de julio, 16.00 (Dallas Stadium).
  • Estados Unidos vs. Bélgica — Lunes 6 de julio, 21.00 (Seattle Stadium).
  • Argentina vs. Egipto — Martes 7 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium).
  • Suiza vs. Colombia — Martes 7 de julio, 16.00 (BC Place, Vancouver).

El calendario de los 16vos de final del Mundial 2026

  • Sudáfrica (2° Grupo A) vs. Canadá (2° Grupo B) — Domingo 28 de junio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).
  • Alemania (1° Grupo E) vs. Paraguay (3° Grupo A/B/C/D/F) — Lunes 29 de junio, 17.30 (Gillette Stadium, Foxborough).
  • Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2° Grupo C) — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio BBVA, Monterrey).
  • Brasil (1° Grupo C) vs. Japón (2° Grupo F) — Lunes 29 de junio, 14.00 (NRG Stadium, Houston).
  • Francia (1° Grupo I) vs. Suecia (3° Grupo C/D/F/G/H) — Martes 30 de junio, 18.00 (MetLife Stadium, East Rutherford).
  • Costa de Marfil (2° Grupo E) vs. Noruega (2° Grupo I) — Martes 30 de junio, 14.00 (AT&T Stadium, Arlington).
  • México (1° Grupo A) vs. Ecuador (3° Grupo C/E/F/H/I) — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Azteca, Ciudad de México).
  • Inglaterra (1° Grupo L) vs. Congo (3° Grupo E/H/I/J/K) — Miércoles 1 de julio, 13.00 (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).
  • Estados Unidos (1° Grupo D) vs. Bosnia (3° Grupo B/E/F/I/J) — Miércoles 1 de julio, 21.00 (Levi's Stadium, Santa Clara).
  • Bélgica (1° Grupo G) vs. Senegal (3° Grupo A/E/H/I/J) — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Lumen Field, Seattle).
  • Portugal (2° Grupo K) vs. Croacia (2° Grupo L) — Jueves 2 de julio, 20.00 (BMO Field, Toronto).
  • España (1° Grupo H) vs. Austria (2° Grupo J) — Jueves 2 de julio, 16.00 (SoFi Stadium, Los Ángeles).
  • Suiza (1° Grupo B) vs. Argelia (3° Grupo E/F/G/I/J) — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place, Vancouver).
  • Argentina (1° Grupo J) vs. Cabo Verde (2° Grupo H) — Viernes 3 de julio, 19.00 (Hard Rock Stadium, Miami).
  • Colombia (1° Grupo K) vs. Ghana (3° Grupo D/E/I/J/L) — Viernes 3 de julio, 22.30 (Arrowhead Stadium, Kansas City).
  • Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2° Grupo G) — Viernes 3 de julio, 15.00 (AT&T Stadium, Arlington).

Las tablas de posiciones de cada grupo del Mundial 2026

Finalizada la fase de grupos, la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá empieza a acomodar las piezas.

A continuación, cómo quedaron conformadas las tablas de posiciones de los doce grupos del torneo tras completarse las acciones iniciales:

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