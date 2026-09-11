El feriado confirmado para el mes de noviembre: única vez que sucederá en el país

Uno de los principales eventos del cronograma se desarrollará el miércoles 11 en los alrededores de la Basílica de Luján. Debido a la gran cantidad de personas que se espera, las autoridades preparan cortes, desvíos y restricciones de circulación en las principales rutas y accesos.

Representantes de los gobiernos provincial y nacional, junto con autoridades de la Iglesia, trabajan en la organización del operativo. El objetivo es garantizar la seguridad y ordenar el ingreso de la multitud que llegará a la localidad bonaerense para participar de la jornada.

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