El feriado confirmado para el mes de noviembre: única vez que sucederá en el país
El Gobierno bonaerense estableció un nuevo feriado por la visita del papa León XIV a Luján, con una jornada especial para los habitantes de la zona.
La Provincia de Buenos Aires tendrá un nuevo feriado extraordinario en noviembre. El Gobierno bonaerense dispuso que el miércoles 11 sea una jornada no laborable por la histórica visita del papa León XIV a Luján.
La medida fue anunciada con el objetivo de facilitar la llegada de los miles de fieles que viajarán desde distintos puntos del país para participar de la visita. A la vez, permitirá organizar con mayor facilidad el operativo de seguridad, el ordenamiento del tránsito y los servicios de asistencia sanitaria previstos para la jornada.
Los motivos de este nuevo feriado
La decisión del Gobierno bonaerense podría ampliarse a otras provincias en los próximos días. La administración de Axel Kicillof le pidió al Gobierno nacional que establezca el feriado del miércoles 11 de noviembre en todo el país por la visita de León XIV.
Mientras se espera una definición de la Casa Rosada, la jornada ya fue confirmada dentro de la Provincia de Buenos Aires. Así, los bonaerenses tendrán un día no laborable especial para acompañar la celebración religiosa.
La presencia del Sumo Pontífice marcará un momento significativo para la comunidad católica local. Será la primera visita de un papa a la Argentina en casi 40 años, luego del viaje realizado por Juan Pablo II en 1987.
Uno de los principales eventos del cronograma se desarrollará el miércoles 11 en los alrededores de la Basílica de Luján. Debido a la gran cantidad de personas que se espera, las autoridades preparan cortes, desvíos y restricciones de circulación en las principales rutas y accesos.
Representantes de los gobiernos provincial y nacional, junto con autoridades de la Iglesia, trabajan en la organización del operativo. El objetivo es garantizar la seguridad y ordenar el ingreso de la multitud que llegará a la localidad bonaerense para participar de la jornada.
Calendario de feriados 2026
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
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