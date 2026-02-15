Feriados de Carnaval: así operarán los servicios públicos en el AMBA

La recolección de residuos operará con normalidad, al igual que las guardias de la Dirección General de Infracciones, los servicios de Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias junto a la Línea 103.

En cuanto a los espacios verdes y culturales, la Reserva Ecológica abrirá de 9 a 19 horas, el Jardín Botánico solo funcionará el martes de 9:30 a 18:45, mientras que los parques Sarmiento, Belgrano (ex KDT) y Roca estarán habilitados el lunes, pero no el martes. Los museos abrirán al público, aunque los teatros municipales no tendrán programación.

Cómo será el cronograma del tren Sarmiento durante este fin de semana largo

Luego de que Trenes Argentinos informara la interrupción total del servicio del tren Sarmiento durante el fin de semana para avanzar con obras de modernización del sistema de señalización y la seguridad operativa entre Villa Luro y Liniers, se sugirió a los pasajeros optar por medios alternativos para trasladarse desde el oeste del Conurbano hacia la Capital Federal.

Desde la empresa indicaron que el sábado y el domingo el servicio no circulará en ningún sentido, mientras que el lunes y el martes funcionará de manera limitada entre las estaciones Haedo y Moreno, con el cronograma habitual de feriados, por lo que recomendaron viajar con tiempo.

No obstante, aclararon que los trabajos estarán sujetos a las condiciones meteorológicas, ya que ante lluvias u otros fenómenos climáticos adversos podrían reprogramarse.

