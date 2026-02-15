Feriados de Carnaval: así operarán los servicios públicos en el AMBA
Arrancó el fin de semana extralargo y hay ajustes en el funcionamiento habitual. Uno de los cambios más notorios se da en el transporte público.
Con la llegada del fin de semana largo por los festejos de Carnaval 2026, se modificó el esquema habitual de los servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Entre los cambios más relevantes, el transporte público presenta alteraciones especiales.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las guardias médicas de hospitales y el SAME mantienen su funcionamiento normal, mientras que las escuelas, las sedes comunales y AGIP no abrirán sus puertas.
Respecto a la circulación, el estacionamiento medido quedará suspendido el lunes y el martes, y se permitirá estacionar de manera general en avenidas, salvo en 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones, Intendente Cantilo, Teniente General José Luis Dellepiane, Luis Huergo, Eduardo Madero y en las calzadas centrales de Leandro N. Alem, Paseo Colón y Sáenz.
De esta manera, también estará habilitada la detención junto al cordón derecho en calles donde normalmente está prohibido estacionar los días hábiles entre las 7 y las 21.
Las inhumaciones en cementerios se realizarán entre las 8 y las 12 en cada establecimiento, y el Registro Civil funcionará únicamente con guardias por defunción. Por su parte, el Registro de Licencias de Conducir permanecerá cerrado.
La recolección de residuos operará con normalidad, al igual que las guardias de la Dirección General de Infracciones, los servicios de Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias junto a la Línea 103.
En cuanto a los espacios verdes y culturales, la Reserva Ecológica abrirá de 9 a 19 horas, el Jardín Botánico solo funcionará el martes de 9:30 a 18:45, mientras que los parques Sarmiento, Belgrano (ex KDT) y Roca estarán habilitados el lunes, pero no el martes. Los museos abrirán al público, aunque los teatros municipales no tendrán programación.
Cómo será el cronograma del tren Sarmiento durante este fin de semana largo
Luego de que Trenes Argentinos informara la interrupción total del servicio del tren Sarmiento durante el fin de semana para avanzar con obras de modernización del sistema de señalización y la seguridad operativa entre Villa Luro y Liniers, se sugirió a los pasajeros optar por medios alternativos para trasladarse desde el oeste del Conurbano hacia la Capital Federal.
Desde la empresa indicaron que el sábado y el domingo el servicio no circulará en ningún sentido, mientras que el lunes y el martes funcionará de manera limitada entre las estaciones Haedo y Moreno, con el cronograma habitual de feriados, por lo que recomendaron viajar con tiempo.
No obstante, aclararon que los trabajos estarán sujetos a las condiciones meteorológicas, ya que ante lluvias u otros fenómenos climáticos adversos podrían reprogramarse.
