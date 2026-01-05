Importante: ¿qué sucederá con el día en el que se superponen dos feriados?
El calendario de abril marca una coincidencia histórica y detalla el respaldo legal que impide modificarla, con efectos directos en el descanso y el turismo.
El calendario de feriados 2026 ya genera atención ya que entre feriados, fines de semana largos, y fechas inamovibles, se destaca una coincidencia poco habitual en abril que, por su encuadre legal, no puede modificarse y reúne dos conmemoraciones de alcance nacional en un mismo día.
La explicación está en la normativa vigente, que determina qué feriados pueden trasladarse y cuáles quedan fijos. Con ese marco, el Gobierno oficializó el esquema completo para 2026, combinando oportunidades de descanso extendido con una superposición histórica que rompe la lógica habitual del calendario.
El día en el que se superponen dos feriados
El jueves 2 de abril de 2026 se dará una coincidencia poco frecuente en el calendario argentino: ese día confluyen el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, feriado nacional inamovible, y Jueves Santo, una fecha central del calendario religioso. Aunque tienen distinto encuadre legal, ambas conmemoraciones recaen en la misma jornada y concentran alto impacto social.
La fecha vinculada a Malvinas está fijada por ley y no puede trasladarse bajo ningún criterio. En cambio, Jueves Santo es considerado día no laborable, por lo que la actividad depende del sector: suele haber asueto en la administración pública y en el sistema educativo, mientras que en el ámbito privado la decisión queda en manos de cada empleador.
En la práctica, esta superposición genera una semana laboral más corta para muchos. Sumado al Viernes Santo, que sí es feriado nacional, se configura un bloque que influye en la organización del trabajo, las clases y el movimiento turístico, con alcances distintos según cada actividad.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
