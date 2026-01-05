Importante: ¿qué sucederá con el día en el que se superponen dos feriados?

El día en el que se superponen dos feriados

El jueves 2 de abril de 2026 se dará una coincidencia poco frecuente en el calendario argentino: ese día confluyen el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, feriado nacional inamovible, y Jueves Santo, una fecha central del calendario religioso. Aunque tienen distinto encuadre legal, ambas conmemoraciones recaen en la misma jornada y concentran alto impacto social.