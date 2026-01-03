Feriados: se confirmó cuál será el fin de semana largo de los carnavales
El Carnaval 2026 ya tiene fechas oficiales y le regala a los argentinos un feriado con fin de semana largo ideal para viajar y arrancar el año.
El Carnaval 2026 asoma como el primer feriado con fin de semana largo del año, previsto para el lunes 16 y martes 17 de febrero, armando un descanso XL desde el sábado 14. La fecha llega antes que en 2025 y promete impulsar viajes y turismo, a la espera de la confirmación oficial del calendario.
Qué pasará con el fin de semana a largo de carnavales
El Carnaval es una celebración con origen cristiano, asociada históricamente a la Cuaresma, el período de 40 días que anteceden a la Semana Santa. Por ese motivo, la fecha del feriado de Carnaval no es fija y varía año a año.
El calendario se define en función del domingo de Pascua, cuya determinación responde a un cálculo que combina el ciclo lunar y el equinoccio de otoño en el hemisferio sur. Esa fórmula es la que explica por qué el Carnaval puede caer en febrero o marzo y modificar cada temporada la planificación de feriados y fines de semana largos.
De acuerdo a la información que circula antes de la publicación oficial del calendario anual, los días no laborables por Carnaval 2026 caerían el lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que arma un fin de semana XL que arranca el sábado 14 y se estira hasta el martes inclusive, ideal para una escapada turística.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario