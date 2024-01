¿El Gobierno decretó un nuevo feriado el 24 de enero?

Qué pasó con el supuesto nuevo feriado del 24 de enero

La información que circula en redes sociales sobre un supuesto feriado nacional el 24 de enero en honor a Julio Argentino Roca es falsa.

El calendario oficial de feriados nacionales de 2024 no contempla un feriado en esa fecha, y la noticia no tiene fundamento. Julio Argentino Roca no tiene ninguna fecha conmemorativa en enero, y la Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado a un paro nacional para ese día en protesta contra la "Ley Ómnibus" y un decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente Javier Milei.

Calendario de feriados 2024

12 y 13 febrero: serán feriados inamovibles por Carnavales. (FIN DE SEMANA XXL)

Día de la Virgen 25 de diciembre: Navidad