Silvino Báez y Graciela Sosa en C5N: "Pedimos perpetua para todos"

CASO BÁEZ SOSA: los PADRES de FERNANDO ESPERAN "PERPETUA para TODOS"

"Cuando lea el veredicto, espero que los jueces piensen en sus hijos y piensen en Fernando, que le den la oportunidad que no tuvo cuando estuvo ahí tirado en el piso", sostuvieron los papás de Fernando. Graciela expresó: "Confió y espero que se haga justicia por Fernando. La forma en que asesinaron a mi hijo no tiene perdón, no tiene olvido, así que espero que sea ejemplar, que no solo marque un antes sino que también sea para el después, para que esto no vuelva a suceder en la sociedad. Espero que la gente pueda apoyarnos para mañana que venimos esperando hace tres años el juicio de Fernando.