Fernando Burlando sobre el descargo de Jey Mammón: "No tengo por qué dudar"

Un delito por el cual al conductor de televisión no se le inició una causa judicial ya que, cuando se presentó formalmente ante la Justicia, había prescripto.

Burlando, representante legal de Jey, dijo creerle a su defendido en cuanto a que comenzó a "salir" con la víctima cuando tenía "17 o 18 años" después de haberlo "conocido" cuando Benvenuto tenía 16.

"Yo no hablo sobre hipótesis, yo hablo sobre datos... Y veo datos concretos que tienen que ver con hecho" y con esos datos "no tengo por qué dudar de Jey", dijo.

"El tema no solamente pasa por la edad que refiere el denunciante, que Jey dice que no es cierta y los audios que tiene Jey certifican que no es cierta", sostuvo Burlando sobre la imputación de abuso cuando Benvenuto era menor de edad, según afirmo.

Por otro lado, el abogado afirmó: "La causa penal no está, y se está abriendo un debate que tiene que ver con juzgar a Jey Mammón desde el punto de vista mediático... Esto es una hoguera, está todo en llamas y en el medio de la hoguera está Jey Mammón", subrayó.

