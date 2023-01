Fernando Burlando quedó "conforme" con el alegato de la fiscalía

"La fiscalía dijo algo muy interesante: 'No caigamos en la fascinación de las cámaras, de las filmaciones', porque esto no lo filmó un director de cine, hay cuestiones que se filmaron como se pudo y obviamente lo que se ve son distintas situaciones pero enlazadas no las tenemos, quien enlaza todo esto son los testigos", indicó el abogado.

Fernando Burlando.jpg

Antes del inicio de los alegatos de la fiscalía, el letrado ya había adelantado que en su exposición presentará un video con las imágenes ya incorporadas a la causa para sostener las acusaciones y adelantó que pedirá que se investigue por falso testimonio a al menos cuatro personas que declararon en el debate.

Fernando Burlando dijo que en el video con el que acompañará la exposición se resalta "a los protagonistas" y que la idea es poner "en bandeja" al tribunal las imágenes y "una pequeña recreación" en la que, además de la postura acusatoria, "va a surgir en muchos casos la mendacidad de los acusados".

"Son las mismas imágenes, no hay nada editado, no hay nada cambiado", aclaró. Finalmente, sobre la posibilidad de que los rugbiers sean condenados por "homicidio en riña", que sería el cargo que trataría de demostrar la defensa en su alegato de mañana, Burlando manifestó: "No lo veo posible."

"Hay mucha contundencia en cuanto a que se trata de una asesinato salvaje, horroroso, donde todo el mundo sabe que a Fernando lo acorralaron, lo atacaron entre ocho personas, planearon la situación, lo amenazaron previamente, salieron en su búsqueda, lo emboscaron. Todo eso se ve", concluyó Fernando Báez Sosa.