Crimen de Fernando Pérez Algaba: la amenaza del empresario descuartizado a un ex amigo

Las amenazas hicieron referencia a un vínculo con Gustavo Iglesias, supuesto barra de Boca Juniors con quien Algaba también tenía una deuda.

El empresario de 41 años, quien hasta principios de 2023 vivió en Miami y se acababa de radicar en Barcelona, amenazó a Vargas con mostrar mensajes que tenía guardados en su celular para demostrar que iba a "vender merca" y "chorearle al transa".

"Todo eso lo tengo todo guardado, y mil cosas más tengo de vos. Te voy a arruinar la vida, pedazo de loro. Te haces el vivo. Me traicionaste, traidor. Me vas a pagar cada peso que me debés, hijo de remil puta", añadió "Lechuga" en el audio.

"Te voy a ir a buscar. Si fui a buscar un pibe a México (...) y a vos te voy a ir a buscar hasta abajo a la tierra, pedazo de gil. No vas a tener a Gustavito todo el día atrás, ¿sabés? Mandale el audio a quien se te cante las pelotas, la concha de tu madre", sentenció el empresario y "trader", que también tenía intereses en el mercado de las criptomonedas.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que Vargas está señalado junto a Maximiliano Pilepich como una de las últimas personas que vieron con vida a Pérez Algaba el pasado 18 de julio, cuando fueron a saldar una deuda de 75 mil dólares que tenían con él.

Según consta en la causa, Pérez Algaba y Vargas fueron juntos hasta General Rodríguez a bordo de la Land Rover blanca que Pilepich le había prestado al empresario cuando regresó al país desde Estados Unidos.

Allí los dos se encontraron con Pilepich y el empresario, tras recibir el dinero que le debían, le regresó el rodado a su dueño y permaneció en el lugar a la espera de que alguien -según dijo- pasara a buscarlo.