Feroz ataque de trapitos a un médico en Flores: "Te rompo todo o te mato"

El hecho ocurrió en la mañana del sábado en el barrio de Flores. Tras lo sucedido, la víctima relató cómo comenzó la agresión: “Ni bien estacioné, esta persona se acercó y apareció con un tremendo pedazo de madera. Me pidió plata, pero lamentablemente no tenía en el momento porque si no le hubiese dado algo para que se vaya”, explicó el médico, quien prefirió mantener su identidad en reserva.