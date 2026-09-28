Firmó la herencia a los 90 años y la Justicia la dejó sin efecto tras su fallecimiento: el polémico fallo

La Justicia civil ratificó la nulidad de un testamento mediante el cual un anciano de 90 años había cedido la totalidad de sus bienes a un grupo de cuidadores que lo asistían habitualmente. El fallo, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Buenos Aires, se fundamentó en informes médicos y una pericia psiquiátrica post mortem que demostraron que el hombre no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales cuando suscribió el escrito.