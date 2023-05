Un sacerdote llamó "gay" y "kirchnerista" al nuevo Obispo de Buenos Aires y tuvo que pedir disculpas

La diatriba de Vázquez sobre el nuevo titular de la Arquidiócesis de Buenos Aires incluyó un paralelo entre las carreras de ambos para explicar su conexión ("lo conozco a él, que fue compañero"), y luego sentenció: "Primero es una persona gay, apoya el LGTB y toda esa porquería, y además apoya el terrorismo, es kirchnerista, peronista y es recontra francisquista".

Jorge Ignacio García Cuerva

"Así que no se ilusionen, al contrario, es lo peor que nos pudo haber pasado, lo peor de lo peor, lo eligió para ponerlo ahí. Estaba entre él y Víctor Manuel Fernández que ese es de La Plata, otro gay y afeminado, y además no siguen la doctrina de la Iglesia de siempre, están destruyendo la Iglesia continuamente", se lamentó el religioso en referencia a los candidatos considerados por Francisco para suceder a Mario Poli.

"También son antimilitares, amigos de las Abuelas de Plaza de Mayo. No se ilusionen para nada, no recuerdo bien su pasado, si tiene algo que ver con la fuerza que pusieron acá del aviador, pero si lo que le puedo asegurar es que es lo peor que pudo haber sucedido", aseguró Vázquez en el grupo donde envió sus audios furibundos que no tardaron en volverse un viral indignante.

Tal fue la indignación del público que Vázquez volvió a tomar la palabra en el grupo este lunes pero para un audio mucho más conciliador, ameno y hasta, podría decirse, con cristiana caridad.

"Manifiesto que mis dichos son mendaces, no se corresponden con la realidad. Solamente fue un comentario sin sentido, solicito a todos el perdón. Me arrepiento de todo el contenido del audio que hizo circular", expresó.

"Además quiero dejar en claro que no tengo nada en contra de las personas de orientación gay, para nada, no es una actitud de Cristo. Quiero decirlo claramente, pedir disculpas si alguno se sintió herido y a todos los que haya podido escandalizar. Desde ya pido el perdón y la bendición del Señor y su misericordia", agregó.