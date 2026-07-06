Murió el youtuber Chatterbox en un choque múltiple sobre la Ruta 5

La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que intenta establecer la mecánica del accidente. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Científica, Bomberos Voluntarios y personal de emergencias.

¿Quién era Chatterbox?

Sebastián Funes tenía 27 años y era uno de los creadores de contenido sobre videojuegos más populares de la Argentina. Bajo el nombre de Chatterbox había construido una comunidad de más de 1,7 millones de suscriptores en YouTube, más de un millón de seguidores en TikTok y más de 114 mil en Twitch.

Sebastián Funes, conocido como Chatterbox, murió el domingo en un accidente en la Ruta 5.

Comenzó a publicar contenido en redes sociales en 2018 y alcanzó gran popularidad con videos de Fortnite, Stumble Guys, The Backrooms Game, desafíos, reacciones y transmisiones en vivo, un estilo que le permitió conectar con una audiencia mayoritariamente adolescente y juvenil.

En 2023 celebró haber superado el millón de suscriptores en YouTube, un hito que marcó el crecimiento de su comunidad. Su último posteo en redes sociales estaba relacionado con un torneo de Dragon Ball Z en el que tenía previsto participar el próximo fin de semana.