Fuerte reclamo para declarar como patrimonio arquitectónico la casa en la que nació el papa Francisco

Se trata de la casa de Varela 268, en Flores, donde vivió hasta los cinco años. “El colmo de Buenos Aires es que la casa del papa Francisco en Flores no está protegida como patrimonio arquitectónico y podría ser demolida. Solo hay una placa en su fachada pero no una protección legal efectiva. Los porteños no pueden seguir rifando su ciudad”, denunció la organización Basta de Demoler. Por el momento, buscan “hacerlo visible”.