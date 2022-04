Gualeguaychú: denuncian un "geriátrico del horror"

"Empecé el 24 de diciembre del año pasado a trabajar ahí y me encariñé mucho. Hasta donde yo trabajaba estaba todo bien, pero cuando empecé a tener contacto con los abuelos no me gustó cómo estaban. Un abandono total, todo mugriento. Se quejaban de la comida porque les daban guiso todos los días, me pedían una fruta a mí. No tenían nada, no los bañaban", relató Mabel.

El poco tiempo que intervino en el geriátrico la mujer quedó impactada por la situación de los ocupantes.

"Ellos me pedían auxilio. Que buscara a los familiares. Me decían los nombres y las calles, pero nunca los encontré. Les prometí que los iba a ayudar, entonces llevé mi teléfono y empecé a sacar fotos", explicó Mabel, que formó un grupo de Facebook para dar a conocer el estado deplorable del geriátrico.

Eventualmente la cuestión tomó fuerza y una familia se llevó a uno de los residentes, tras lo cual la propietaria le pidió a Mabel que no fuese más a trabajar.

"Cuando se enteró de esto, empezó a limpiar todo. Hice la denuncia en la Justicia y a Criminalística. Quiero que esos abuelos salgan de ahí y que sepan que estoy con ellos", expresó la exempleada.

El 25 de marzo de 2022 la Policía de Entre Ríos allanó el establecimiento para evaluar el estado de salud de sus 18 residentes y para ver en qué estado se encuentran las instalaciones. No fue necesario el traslado de ningún ocupante a centros médicos.

A partir de esa instancia empezó a actuar el Juzgado de Familia de Gualeguaychú y la Fiscalía a cargo de Facundo Álvarez, desde donde confirmaron el operativo y la existencia de una investigación que podría devenir en una causa judicial.