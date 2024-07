Tres personas en situación de calle murieron de frío en la Ciudad

La Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle emitió un comunicado en el que responsabilizó al Gobierno de la Ciudad por las muertes: "El frío no es el causante de estas muertes, sino la desidia estatal del Gobierno de la Ciudad y sus políticas de parche que no resuelven la situación de las personas en situación de calle. Hoy por hoy, los centros de integración social no tienen vacante y nuestrxs compañerxs no pueden ingresar, quedando expuestxs durante la noche a estas bajas temperaturas".

Además, la organización apuntó: "estas violencias constantes las sistematizamos en nuestro Registro Unificado de las Violencias (RUV). En un año (junio 2023-junio 2024) fallecieron 17 personas en situación de calle sin signos de violencia física. Más de una muerte por mes. No es el frío. El Estado es responsable".