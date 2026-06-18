Golpe al narcotráfico en Tandil: secuestran cocaína valuada en una cifra millonaria

drogas tandil La detenida es una mujer de 30 años, de nacionalidad paraguaya

El caso contó con la intervención directa de la Fiscalía de Tandil, encabezada por el doctor Marcos Silvagni, y quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N° 1 de Azul, a cargo del doctor Gabriel Di Giulio, quien ordenó el allanamiento una vez evaluadas las pruebas reunidas.

Narcotráfico en Tandil: cuatro allanamientos simultáneos

El reciente operativo se suma a otros cuatro allanamientos simultáneos realizados en las últimas semanas en diferentes barrios de Tandil, los cuales permitieron desarticular una red de narcotráfico. Como parte de esos procedimientos, otras dos personas fueron detenidas.

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Los allanamientos se llevaron a cabo en distintas viviendas ubicadas en las calles Expedición al Desierto al 300, Maritorena 86, Urquiza 1031 y Machado 36.

Durante estos cuatro operativos, se secuestraron dosis de cocaína listas para su comercialización, marihuana, metanfetamina, una balanza de precisión digital, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Como resultado, fue detenido Y.D.G, de 28 años, y posteriormente se formalizó la detención de D.J.S.C, de 38. Ambos permanecen a disposición de la Justicia y se aguarda su traslado a una unidad penitenciaria mientras continúa el proceso judicial.

drogas tandil Uno de los detenidos durante los allanamientos

Los procedimientos fueron llevados a cabo por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Tandi, con apoyo del grupo especializado GAD y la Jefatura Departamental de la misma ciudad.