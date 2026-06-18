Golpe al narcotráfico en Tandil: secuestran cocaína valuada en una cifra millonaria
Una mujer fue detenida durante el megaoperativo, que se suma a otros cuatro procedimientos realizados en las últimas semanas.
En el marco de un nuevo megaoperativo contra el narcotráfico, fuerzas de seguridad desmantelaron un punto de venta de droga en la localidad bonaerense de Tandil e incautaron una importante cantidad de cocaína valuada en una cifra millonaria. Una mujer fue detenida.
El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Misiones al 1900, en una zona residencial del barrio La Movediza, y se llevó a cabo a raíz de una investigación que se extendió durante más de cuatro meses que incluyó tareas de inteligencia y vigilancia sobre el domicilio.
En el lugar, que funcionaba bajo la apariencia de un almacén, efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Tandil secuestraron una cantidad significativa de cocaína, cuyo valor se estima en casi 2,5 millones de pesos.
Además, incautaron balanzas de precisión, recortes de nylon y otros elementos utilizados para el fraccionamiento y la venta de la droga.
Como resultado del operativo, quedó detenida una mujer de 30 años, de nacionalidad paraguaya, quien fue señalada como la responsable del punto de venta de drogas. La aprehendida quedó ahora a disposición de la Justicia.
El caso contó con la intervención directa de la Fiscalía de Tandil, encabezada por el doctor Marcos Silvagni, y quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N° 1 de Azul, a cargo del doctor Gabriel Di Giulio, quien ordenó el allanamiento una vez evaluadas las pruebas reunidas.
Narcotráfico en Tandil: cuatro allanamientos simultáneos
El reciente operativo se suma a otros cuatro allanamientos simultáneos realizados en las últimas semanas en diferentes barrios de Tandil, los cuales permitieron desarticular una red de narcotráfico. Como parte de esos procedimientos, otras dos personas fueron detenidas.
Los allanamientos se llevaron a cabo en distintas viviendas ubicadas en las calles Expedición al Desierto al 300, Maritorena 86, Urquiza 1031 y Machado 36.
Durante estos cuatro operativos, se secuestraron dosis de cocaína listas para su comercialización, marihuana, metanfetamina, una balanza de precisión digital, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.
Como resultado, fue detenido Y.D.G, de 28 años, y posteriormente se formalizó la detención de D.J.S.C, de 38. Ambos permanecen a disposición de la Justicia y se aguarda su traslado a una unidad penitenciaria mientras continúa el proceso judicial.
Los procedimientos fueron llevados a cabo por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Tandi, con apoyo del grupo especializado GAD y la Jefatura Departamental de la misma ciudad.
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