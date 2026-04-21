González Catán: iban a robarle a un abuelo y su nieta, pero desistieron cuando vieron a la nena
El hombre y la niña estaban por entrar a un negocio de González Catán cuando de pronto quedaron cara a cara con un grupo de delincuentes.
Un hombre y su nieta de cuatro años vivieron un episodio desesperante el jueves pasado en González Catán, partido bonaerense de La Matanza, al verse rodeados por un grupo de delincuentes que intentó robar la camioneta del hombre. En un momento de la secuencia los ladrones vieron a la pequeña y desistieron.
El intento de robo fue registrado a las 23 del jueves pasado por la cámara de seguridad de una esquina de González Catán donde el abuelo estacionó su camioneta Renault Kangoo y se bajó acompañado de su nieta para comprar en un negocio.
Pero antes de que el hombre y su nieta pudiesen entrar al edificio aparecieron los potenciales ladrones, uno de los cuales hizo dos disparos con su arma para amedrentarlos, informó el sitio MDZOnline.
Mientras uno disparaba, otro ladrón llegó a acercarse al hombre con la intención de robarle la camioneta, pero en el camino se encontró con la nena, que estaba todavía en la vereda, posiblemente paralizada por el miedo.
El delincuente desistió de abalanzarse sobre el abuelo, y la banda huyó del lugar pero no sin antes poner en alerta a la población del barrio San Enrique de González Catán con sus disparos y gritos.
De hecho, los vecinos fueron la clave para atrapar a uno de los delincuentes: un muchacho de 21 años que tenía en su poder un arma calibre 22 que tenía dos vainas servidas y dos balas intactas, la prueba irrefutable de que de ahí salieron los disparos.
Los vecinos se encargaron de reducir y retener al sospechoso hasta que llegó la Policía, y luego el joven quedó a disposición de la justicia.
El episodio es un eco de otro ocurrido en febrero de este año, cuando un hombre fue atacado a balazos por un grupo de siete motochorros al intentar defender a su hijo y a un amigo, que acababan de ser víctimas de un robo en la localidad de González Catán, partido bonaerense de La Matanza.
Los jóvenes, rodeados por los delincuentes que los atacaron bajo la modalidad “piraña”, no opusieron resistencia. Sin embargo, cuando los motochorros se disponían a irse, el padre de una de las víctimas salió de su casa y, con un caño en sus manos, corrió hacia los atacantes.
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