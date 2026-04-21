González Catán: iban a robarle a un abuelo y su nieta, pero desistieron cuando vieron a la nena

El delincuente desistió de abalanzarse sobre el abuelo, y la banda huyó del lugar pero no sin antes poner en alerta a la población del barrio San Enrique de González Catán con sus disparos y gritos.

De hecho, los vecinos fueron la clave para atrapar a uno de los delincuentes: un muchacho de 21 años que tenía en su poder un arma calibre 22 que tenía dos vainas servidas y dos balas intactas, la prueba irrefutable de que de ahí salieron los disparos.

Los vecinos se encargaron de reducir y retener al sospechoso hasta que llegó la Policía, y luego el joven quedó a disposición de la justicia.

El episodio es un eco de otro ocurrido en febrero de este año, cuando un hombre fue atacado a balazos por un grupo de siete motochorros al intentar defender a su hijo y a un amigo, que acababan de ser víctimas de un robo en la localidad de González Catán, partido bonaerense de La Matanza.

Los jóvenes, rodeados por los delincuentes que los atacaron bajo la modalidad “piraña”, no opusieron resistencia. Sin embargo, cuando los motochorros se disponían a irse, el padre de una de las víctimas salió de su casa y, con un caño en sus manos, corrió hacia los atacantes.