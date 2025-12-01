Pánico en Liniers: un inspector sobrevivió tras ser arrollado por un colectivo que retrocedía

El hecho ocurrió sobre la calle Viedma, un sector caracterizado por su intenso flujo de colectivos que ingresan y salen constantemente de la terminal. Vecinos y trabajadores señalaron que la zona suele presentar dificultades de visibilidad y maniobra, lo que podría haber influido en la falta de advertencia del chofer.

Por ese motivo, la situación reabrió discusiones sobre la necesidad de reforzar la seguridad operativa en espacios donde la circulación de vehículos pesados coincide con el tránsito permanente de personal y pasajeros. Muchos usuarios en redes sociales señalaron que este tipo de situaciones podrían evitarse con asistencia de guías externos, mayor señalización y controles más estrictos durante los movimientos en reversa.