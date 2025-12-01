Pánico en Liniers: un inspector sobrevivió tras ser arrollado por un colectivo que retrocedía
El trabajador fue embestido por un interno de la línea 34 mientras ordenaba la circulación. El video generó conmoción y abrió un debate sobre la seguridad en terminales
Un episodio cargado de dramatismo sacudió la terminal de colectivos del barrio porteño de Liniers, donde un inspector resultó atropellado por un chofer que realizaba maniobras en reversa. Las cámaras de seguridad registraron con precisión el momento en que el trabajador, que se encontraba saludando y dando indicaciones a los colectivos que ingresaban a la dársena, fue sorprendido por el vehículo que retrocedía sin advertir su presencia.
La secuencia, que rápidamente se viralizó, evidenció la vulnerabilidad del inspector y la falta de visibilidad del conductor en una zona de constante movimiento. Las imágenes muestran al chofer de la línea 34 acomodando el interno en la dársena, ejecutando la maniobra habitual para quedar alineado con la parada.
Sin embargo, la situación tomó un giro crítico cuando el colectivo avanzó hacia atrás más de lo previsto y terminó impactando de lleno contra el inspector, quien no esperaba el desplazamiento. El golpe lo derribó y el paragolpes delantero quedó sobre su cuerpo, generando un instante de enorme peligro.
El trabajador, en un reflejo instintivo que terminó siendo decisivo, se giró rápidamente y comenzó a golpear con vehemencia el colectivo, intentando advertir al conductor sobre lo ocurrido. Testigos que se encontraban en la terminal reaccionaron de inmediato, corriendo hacia el lugar mientras gritaban “¡Pará, pará! ¡Pisaste a un tipo!”, en un intento desesperado por detener la marcha del vehículo.
La escena se volvió caótica, con pasajeros y personal de la línea intentando asistir al inspector, quien pudo moverse por sus propios medios después del impacto, lo cual generó alivio entre los presentes. No obstante, la ausencia de un parte médico oficial deja en incertidumbre su estado de salud, aunque las imágenes sugieren que logró evitar lesiones irreversibles gracias a su rápida reacción.
El hecho ocurrió sobre la calle Viedma, un sector caracterizado por su intenso flujo de colectivos que ingresan y salen constantemente de la terminal. Vecinos y trabajadores señalaron que la zona suele presentar dificultades de visibilidad y maniobra, lo que podría haber influido en la falta de advertencia del chofer.
Por ese motivo, la situación reabrió discusiones sobre la necesidad de reforzar la seguridad operativa en espacios donde la circulación de vehículos pesados coincide con el tránsito permanente de personal y pasajeros. Muchos usuarios en redes sociales señalaron que este tipo de situaciones podrían evitarse con asistencia de guías externos, mayor señalización y controles más estrictos durante los movimientos en reversa.
