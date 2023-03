Así mueren cientos de pollos por la gripe aviar

gripe aviar mdp

En un video que publicó Ahora Mar del Plata se puede ver el dramático escenario que se da en ese criadero, donde se aprecian a cientos de animales muertos, otros en situación de extrema fragilidad y unos pocos que todavía no muestran efectos ni síntomas. Quien registra las imágenes detallan que corresponden al pasado 4 de marzo.

De acuerdo a los protocolos sanitarios vigentes para estas situaciones, es un hecho que las aves mueren en un plazo máximo de 72 horas como consecuencia de contraer este virus. Si sobreviven, todos los que compartieron espacio con los infectados deben ser sacrificados.

El veterinario Fernando Navarra, de Avicultores Mar y Sierras (Avimars) contó en declaraciones a LU6 Radio Atlántican explicó que los pollos padecieron muerte súbita y dijo desconocer si hubo que sacrificar a algunas. “Por lo que me dijo el colega, no hubo necesidad de sacrificar porque es una enfermedad desconocida para tratar, no hay ninguna clase de anticuerpos”,señaló.

Navarro aseguró que la muerte en las aves es algo que ocurre “muy rápido” ante la aparición del virus. “No se olviden que están en galpones, encerradas, y hay un contacto muy directo. Se transmite por boca, nariz y materia fecal”, indicó.

El protocolo para la gripe aviar en las granjas

Según recomienda Senasa, de acuerdo a sus protocolos previstos para este tipo de casos, la metodología de sacrificio de esos animales es mediante utilización de monóxido de carbono, considerada la alternativa menos violenta.

Esos espacios donde habitaban las aves contagiadas deben ser correctamente limpiados, despejados de restos y correctamente desinfectados a efectos de asegurar la eliminación definitiva del virus.

De acuerdo a información oficial, no hay riesgo que la gripe aviar se contagie a humanos por consumo de carnes o huevos, pero de todos modos se recomiendan cuidados, entre ellas la suspensión de exportaciones.