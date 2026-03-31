Habló el abuelo del tirador de San Cristóbal: "La escopeta fue robada"

Durante el relevamiento criminalístico y fotográfico en el baño de la planta baja de la escuela de San Cristóbal, donde el atacante permaneció minutos de iniciar el tiroteo, los investigadores encontraron dos vainas servidas (cartuchos ya disparados), una canana con varios cartuchos calibre 12/70 listos para ser utilizados, un taco contenedor de cartucho, perdigones dispersos, una mochila y un buzo negro, el cual había sido mencionado por otros alumnos.

Además, en el patio norte del establecimiento se hallaron otros dos tacos contenedores de cartucho. En total, se determinó que la escopeta tenía al menos dos disparos efectuados.

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El expediente se encuentra en manos de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, con la colaboración del fiscal Mauricio Spinosa, ambos parte del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, bajo la órbita de la Fiscalía Regional de Rafaela.

Tras el crimen de Ian Cabrera, el tirador permanece alojado en un lugar confidencial. El alojamiento fue acordado durante una audiencia realizada el lunes, cuando se dispusieron una serie de medidas hacia el menor. Se espera que el viernes la fiscalía avance con la imputación. Pese a todos los procesos judiciales, G.D. es no punible debido a su edad.

Atacante escuela Santa Fe El chico de 15 años estaba con tratamiento psicológico.

“Dentro del marco legal vigente se va a hacer el máximo esfuerzo para dar una contención adecuada en un caso de esta naturaleza”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en una rueda de prensa realizada el lunes en San Cristóbal.

Y amplió: “No es factible, en términos generales, formular una imputación o una atribución delictiva respecto a una persona no punible. Respecto a los menores que no hayan alcanzado una edad mínima de punibilidad, en el Código Procesal Penal de menores de Santa Fe está previsto una media de protección que no depende de la responsabilidad penal”.

Ley 27.801 del nuevo Régimen Penal Juvenil, que fija en 14 años la edad a partir de la cual los menores pueden ser penalmente responsables, fue sancionado por el Congreso de la Nación a fines de febrero de 2026 y promulgado por el Poder Ejecutivo el 9 de marzo de 2026.

Aunque la ley ya existe y está publicada en el Boletín Oficial, el propio texto de la norma establece un plazo de 180 días para su entrada en vigor. Hasta que no pase ese periodo de tiempo - aproximadamente hasta septiembre de 2026 -, se sigue aplicando la ley vieja (la 22.278), que mantiene la edad de imputabilidad en los 16 años.