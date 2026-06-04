Habló el inquilino de Claudio Barrelier: "Agostina Vega tenía mucha confianza con él"

Mientras sigue vigente el secreto de sumario por orden del fiscal Raúl Garzón, el inquilino de Claudio Barrelier comentó con identidad reservada que presenció el momento en que Agostina Vega le pidió el teléfono al acusado.

"Fue en la cancha, en el complejo donde juega al fútbol Claudio, que estaba Agostina con su mamá y su hermano más chico. En un momento yo escucho que Agostina le pide el número de teléfono. En el momento él no se lo da, pero después no supe más", señaló.

"Lo que yo sabía de él y Agostina lo sabía por la mamá de Agostina, que ellos se conocían hace tres años y los chicos de ella tenían mucha confianza con Claudio, hablaban mucho, él iba a su casa y jugaba con él", sintetizó el hombre, quien aseguró que "otro tipo de actitud no he visto nunca" entre los aludidos.

Salida de la casa del horror

El inquilino ocupó durante 25 días una habitación en la casa sobre la calle Del Campillo donde Claudio Barrelier vivía con su actual pareja y la hija de ambos, que tiene 11 años.

En ese lapso de tiempo el hombre le tomó el pulso al ritmo de la casa entre asados y partidos de Instituto de Córdoba, y aunque no notó "nada fuera de lo común" en el trato de Barrelier hacia su pareja actual, pero sí se mandó a mudar apenas se produjo la desaparición de Agostina.

allanamiento casa barrelier chica

"De la casa me voy el sábado a la mañana con él a verlo donde jugaba al fútbol. Después vamos al cumpleaños de un amigo acá, en el barrio Villa Azalais, y de ahí nos dirigimos a Avenida Alem donde yo trabajo en un kiosko", recordó el hombre, quien fue muy preciso al mencionar que Claudio Barrelier "se retira a su casa aproximadamente a las 21" y desde entonces no lo volvió a ver.

Horas más tarde, Melisa Heredia contactó al inquilino, a Barrelier y a cuanto conocido tenía en el barrio para saber dónde estaba su hija.

Agostina Vega fue asesinada en algún momento entre las 23.30 del sábado 23 de mayo y las 2 de la mañana del domingo 24, ahora se sabe, en la casa de Claudio Barrelier, que retiró su cuerpo recién el lunes 25 en un Ford Ka propiedad de una mujer llamada Soledad.

"De Claudio en ese momento lo único que sabíamos de él era que lo había llamado Agostina para que le pagara un Uber, pero él dijo que no había tenido contacto y no la vio", recordó el inquilino sobre la noche del 23 de mayo.

agostina vega Agostina Vega

"Vuelvo el domingo a las 11.30 o 12 a la casa, con un amigo, ingresamos a la habitación donde yo dormía. Me dirijo a la cocina de la casa, cruzo el patio, no veo a nadie", recordó el hombre, quien entró "buscando a la mujer (de Barrelier) para avisarle que estaba con un amigo en la casa tomando una cerveza".

"Me vuelvo a la habitación y le mando un mensaje a Claudio", señaló el inquilino. Barrelier nunca le contestó el mensaje.

"Lo único diferente que encontré fue cuando ingresé a mi habitación: había un acolchado arriba de la cama donde yo dormía, de color clarito, cuando yo me fui no estaba ahí. Eso me llamó la atención", recordó.

"En todo el recorrido de la casa no vi nada que me llamara la atención, estaba todo tal cual lo había visto sábado cuando me retiré", insistió el inquilino, que fue capaz de describir la estancia pero no tenía posibilidad de acceder a los cuartos de la familia para saber si el cuerpo de Agostina estaba allí.

melisa heredia mamá agostina vega Melisa Heredia, madre de Agostina Vega.

"No tuve forma de comprobarlo porque tenían todas las habitaciones cerradas. Podría haber estado adentro, pero yo no lo vi porque no me contestó ni yo tenía acceso a las habitaciones de ellos", señaló.

El inquilino se retiró de la casa de Barrelier a las 15 del domingo y nunca más regresó. En un momento de la entrevista con C5N aseguró que a las 17 del domingo el remisero Ariel le escribió a Melisa Heredia para darle detalles sobre el viaje de Agostina.

"Eso me alerta y al margen de eso me quedo siempre tratando de colaborar con la familia", explicó.