Habló el vendedor en silla de ruedas que fue atropellado en La Tablada: "Me arruinó la vida"
El conductor de una camioneta embistió a la víctima por detrás y se dio a la fuga. Es intensamente buscado por la policía.
Claudio Romero tiene 51 años, es vendedor ambulante y se desplaza en silla de ruedas debido a un accidente que sufrió tiempo atrás. El sábado pasado estaba regresando a su casa en La Tablada, partido de La Matanza, cuando una Renault Kangoo blanca lo embistió desde atrás y se dio a la fuga. “Me arruinó la vida cotidiana”, expresó la víctima, mientras intentan identificar al conductor.
El hecho ocurrió el 13 de junio en la Avenida Arieta al 5100 y fue registrado por una cámara de seguridad ubicada en la cuadra. Romero, que vive a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el episodio, se desplazaba por el costado de la calzada debido al mal estado de las veredas. Tras el impacto, quedó tendido sobre el asfalto bajo una intensa lluvia y con la silla de ruedas destrozada. Pocas personas se acercaron a ayudarlo.
“Me duele todo el cuerpo, la espalda y la pierna, donde me da el golpe. Cuando caí me golpeé la espalda, los brazos, me duele mucho la cervical y me cuesta respirar”, enumeró la víctima durante la entrevista, mientras mostraba las lesiones padecidas en cada zona de su cuerpo.
Según contó Romero, el conductor de la camioneta se detuvo unos metros después del impacto, pero luego escapó del lugar: “Hizo unos 20 metros, frenó, pero ni abrió la puerta. Yo le gritaba: ‘Ayudame, por favor, que me chocaste, me rompiste la silla’, pero se dio a la fuga. No le importó nada mi vida”, afirmó.
Además del accionar del conductor, el hombre lamentó la indiferencia de las personas que lo vieron tirado sobre la calle, pero no se acercaron a asistirlo. “Un muchacho me ayudó a acercarme a la vereda, pero nadie más. La gente pasaba y miraba, nada más. Nadie fue capaz de llamar al 911 para avisar. Parece que no tienen corazón, no entiendo”, sostuvo.
Y agregó, indagando: “Sé que hay inseguridad en la calle, pero tampoco para que dejen a una persona tirada. No es tan difícil agarrar el celular y marcar al 911 para que vengan a ayudarme. Nadie vino”.
De acuerdo con su testimonio, estuvo media hora tirado sobre el asfalto golpeado y con frío, hasta que llegaron sus familiares: “Atiné a llamar a mi familia. Vinieron mis hijas y mi hermano, que con el auto me pudo llevar al hospital y a hacer la denuncia correspondiente”, relató.
"Estoy mal porque este chabón me arruinó, no solo con la silla y mi trabajo, sino con mi vida cotidiana. Yo ahora tendría que estar trabajando”, expresó la víctima al recordar lo sucedido.
Buscan al conductor que atropelló a Claudio Romero en La Tablada
Actualmente, Romero utiliza una silla de ruedas prestada mientras intenta recuperarse de las lesiones sufridas y conseguir una nueva. También pidió que se agilice la búsqueda policial para identificar al responsable. “Hay cámaras, mis hijas fueron a averiguar, pero no se ve la patente. También hay un domo a unas cuadras y fábricas llenas de cámaras. Deberían pedir esas filmaciones”, reclamó.
Por su parte, el abogado de la víctima, Walter Fidalgo, envió un mensaje al responsable del atropello. “Sería bueno que la persona que atropelló a Claudio, si tiene arrepentimiento, se haga presente en la fiscalía, porque un error lo puede tener cualquiera. Y si no, lo vamos a ir a buscar con la Policía”, advirtió.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía N°3 de La Matanza, que ordenó distintas medidas para localizar al conductor de la Renault Kangoo. En paralelo, el Centro de Monitoreo municipal realiza un relevamiento de cámaras de seguridad con el objetivo de reconstruir el recorrido del vehículo y determinar quién estaba al volante al momento del hecho.
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