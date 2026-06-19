Habló el vendedor en silla de ruedas que fue atropellado en La Tablada: "Me arruinó la vida"

Además del accionar del conductor, el hombre lamentó la indiferencia de las personas que lo vieron tirado sobre la calle, pero no se acercaron a asistirlo. “Un muchacho me ayudó a acercarme a la vereda, pero nadie más. La gente pasaba y miraba, nada más. Nadie fue capaz de llamar al 911 para avisar. Parece que no tienen corazón, no entiendo”, sostuvo.

Y agregó, indagando: “Sé que hay inseguridad en la calle, pero tampoco para que dejen a una persona tirada. No es tan difícil agarrar el celular y marcar al 911 para que vengan a ayudarme. Nadie vino”.

vendedor ambulante la matanza El hecho ocurrió en La Tablada y fue registrado por un video

De acuerdo con su testimonio, estuvo media hora tirado sobre el asfalto golpeado y con frío, hasta que llegaron sus familiares: “Atiné a llamar a mi familia. Vinieron mis hijas y mi hermano, que con el auto me pudo llevar al hospital y a hacer la denuncia correspondiente”, relató.

"Estoy mal porque este chabón me arruinó, no solo con la silla y mi trabajo, sino con mi vida cotidiana. Yo ahora tendría que estar trabajando”, expresó la víctima al recordar lo sucedido.

Buscan al conductor que atropelló a Claudio Romero en La Tablada

vendedor ambulante la matanza Una sola persona se acercó a ayudar a la víctima tras el choque

Actualmente, Romero utiliza una silla de ruedas prestada mientras intenta recuperarse de las lesiones sufridas y conseguir una nueva. También pidió que se agilice la búsqueda policial para identificar al responsable. “Hay cámaras, mis hijas fueron a averiguar, pero no se ve la patente. También hay un domo a unas cuadras y fábricas llenas de cámaras. Deberían pedir esas filmaciones”, reclamó.

Por su parte, el abogado de la víctima, Walter Fidalgo, envió un mensaje al responsable del atropello. “Sería bueno que la persona que atropelló a Claudio, si tiene arrepentimiento, se haga presente en la fiscalía, porque un error lo puede tener cualquiera. Y si no, lo vamos a ir a buscar con la Policía”, advirtió.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía N°3 de La Matanza, que ordenó distintas medidas para localizar al conductor de la Renault Kangoo. En paralelo, el Centro de Monitoreo municipal realiza un relevamiento de cámaras de seguridad con el objetivo de reconstruir el recorrido del vehículo y determinar quién estaba al volante al momento del hecho.