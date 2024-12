Habló la pareja del gendarme detenido en Venezuela: "Estamos viviendo una pesadilla"

“No tuve ningún tipo de contacto con él desde el domingo 8 de diciembre, que fue la última vez que pudimos hablar. Este nunca fue el plan, nunca quisimos que fuese de esta manera, son sus vacaciones. No es justo que lo esté pasando así. Para nosotros esto que estamos viviendo es una pesadilla”, expresó sobre la grave situación.

En ese sentido, la mujer relató cómo fueron los momentos previos al secuestro del gendarme argentino en Venezuela: “Nahuel venía como un ciudadano más. Él venía como el papá de mi hijo. Tenía todos los papeles en regla. No hay razón para que Nahuel esté pasando esto, más allá de que él pertenezca a la Gendarmería argentina”, remarcó Gómez. Ambos se conocieron en Buenos Aires, tienen un hijo de 2 años y convivían en Mendoza desde hace un año y medio.

Según contó, Nahuel, aprovechando sus vacaciones anuales, decidió viajar a Venezuela para a su pareja y a su hijo, pero fue secuestrado por las fuerzas de seguridad de Maduro cuando ingresó al país desde Colombia por el puente internacional de Táchira.

“Hizo frontera con Colombia. Sellaron su pasaporte. Salió de Colombia legalmente y entró a Venezuela legalmente. Tenía todos sus papeles. Incluso, yo pregunté si podían ingresar los extranjeros a Venezuela y me dijeron que sí. Había corroborado esa información”, detalló la mujer en declaraciones radiales. Y precisó: "No tenemos idea dónde está secuestrado, no tengo comunicación con él desde el domingo pasado".

"Su familia está con el corazón en la boca, para mi es preocupante porque esto nunca fue el plan. Nunca nos imaginamos que podía llegar a pasar. Lo único que queremos es que nos digan dónde está, es una persona inocente y tiene un hijo que lo está esperando. Es totalmente injusto lo que le está pasando”, remarcó.

En ese sentido, indicó: “Nunca imaginé estar viviendo este panorama más allá de no ser ajena a la situación política de Venezuela. Pero quiero dejar en claro que nosotros somos apolíticos”.

“Somos gente trabajadora. Todos los que conocemos a Nahuel sabemos la clase de persona que es. Sabemos que es un tipazo, un hombre de familia, un buen hijo, excelente papá y excelente marido. Lo único que queremos es que vuelva a estar con nosotros, que nos podamos reunir en familia y que esto quede solamente como un trago amargo”, pidió la mujer.